Álvaro de Arriba y Gema Martín siguen siendo los mejores atletas

La delegación provincial entregó este viernes, en el Colegio de Médicos, los Premios del Atletismo Salmantino 2016/17, en los que se reconoció a los atletas, entrenadores, jueces, personas y entidades por su labor a lo largo de la pasada temporada. Fue además la primera gala con Casimiro Blanco como máximo responsable del atletismo provincial tras tomar el relevo de Moisés Muñoz, que recibió una distinción especial como reconocimiento a su inestimable trabajo. Álvaro de Arriba y Gema Martín fueron una vez más los mejores atletas salmantinos debido a sus éxitos de los pasados meses.

Dani Sanz, David Alejandro y Pedro García también recibieron un premio como atletas destacados de la temporada, en la que volvieron a actuar a un gran nivel.

En cuanto a los mejores por categorías, Antonio García lo fue en sub 23, Mario García Romo y Marta Pescador en sub 20, María Durán en sub 18, Lorena Alonso en sub 16, Javier Montero en sub 14, y Pablo Rodríguez en cuanto a los máster, entre los que también fueron reconocidos Luis Hernández Forneiro, Andrés Vaquero, Fernando Juanes y Ricardo Adrados.

Los entrenadores fueron galardonados de acuerdo a los méritos de sus discípulos y por eso los premios fueron para Juan Carlos Fuentes, Antonio Sánchez, Honorato Hernández y Lucio Rodríguez.

Los momentos más emotivos llegaron con la entrega a la familia de José Luis Sánchez Paraíso del nuevo premio que lleva su nombre, y a Rafa Iglesias tras su retirada.

Mercedes Zarco y Antonio Botón (jueces), Junta, Diputación, Ayuntamiento, RFEA y FACYL (entidades), y Cruz Roja, Floristerías Bedunia, Hospes Palacio de San Esteban, Coca Cola, Sanitec Center y el Colegio de Médicos fueron el resto de galardonados.