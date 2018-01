La increíble petición de un futbolista a Guardiola

Martes por la noche. Finaliza el partido entre el Bristol y el Manchester City, correspondiente a las semifinales de la Copa de la Liga inglesa. Al concluir el encuentro, Flint, jugador del Bristol, se dirigió a Pep Guardiola, técnico de los Citizen. El jugador, apesadumbrado tras la derrota y la eliminación de su equipo (2-3), se armó de ingenio y acudió al técnico para pedirle ¡su chaqueta! Cuando lo habitual es que los futbolistas se intercambien las camisetas entre sí, el jugador le pidió la chaqueta al presumido técnico, quien le denegó la petición. Algo que seguramente le dejó 'tocado' a tenor por los emoticonos que publicó en su tuit.





Asked pep to swap his stone island jacket for my shirt.. he declined. ?????? pic.twitter.com/PLwTwvzg1M