El Barça, semifinalista en el debut de Coutinho (2-0)

El FC Barcelona ha ganado este jueves al RCD Espanyol (2-0) en el Camp Nou, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, y ha logrado el pase a las semifinales al remontar el 1-0 adverso de la ida en un gran arranque de partido y con buenas ocasiones para haber aumentado el resultado, que no se movió e hizo que el suspense reinara en los minutos finales.

No tuvo ocasiones el Espanyol para inquietar al Barça pero lo ajustado del marcador, el saber que un gol 'perico' daba el pase a los blanquiazules, mantuvo alerta a los locales. Sin perder el control del juego, y con un cabezazo al palo de Leo Messi y una doble gran parada de Pau López incluido, el Barça amarró el balón y con ello el billete a las semifinales.

Coutinho debutó e hizo de las suyas, demostrando que sabe aguantar el balón con calidad y asociación. Messi más allá de su gol y del palo estuvo cómodo y liderando. Fueron dos de los protagonistas junto a Pau, clave en esas dos paradas ya con 2-0 en el marcador, ante Suárez y Rakitic, porque si sus compañeros hubieran marcado hubiera sido el héroe del pase espanyolista.

Pero esta vez al Espanyol no le salió el plan. Un 4-1-4-1 defensivo no les hizo aguantar el tipo, y pese a que el marcador se detuvo en el 2-0 no pudieron más que estirar líneas pero sin ser peligrosos. Sólo un posible agarrón de Jordi Alba a Gerard Moreno dio algo de 'chispa' al Espanyol, que sólo puso a prueba a Cillessen con algún disparo sin peligro.

En cambio, el inicio fulgurante del Barça sí valió para marcar y para remontar. Nueve minutos tardó el FC Barcelona en igualar la eliminatoria. 'Uruguayo, uruguayo' cantó el Camp Nou porque el autor del gol fue Luis Suárez, que acababa de ser sancionado, rematando en plancha y libre de marca un gran centro de Aleix Vidal tras una jugada por la banda derecha y tras una pérdida de Aarón y pase de Messi.

No mucho después, en el minuto 25, llegó el 2-0 por vía de Leo Messi en una jugada afortunada, por un rebote en Naldo que despistó a Pau López, pero buscada por el argentino. La remontada llegó por la fe del '10', que tras perder un balón fue a buscarlo de nuevo para recuperarlo y disparar a puerta. Como ante el Celta, el Barça salió en tromba y le valió.

La gran primera parte del Barça incluyó un dominio absoluto del balón. Al Espanyol no le duraban nada sus posesiones, regala la pelota a los blaugranas y era incapaz de conectar arriba con Gerard Moreno, que sólo pudo poner a prueba al meta holandés del Barça en una ocasión. Y así siguió el guión en la segunda parte, aunque con un Espanyol subiendo líneas progresivamente y los blaugranas gozando de más ocasiones.

Baptistao, que entró en el descanso por Darder, tuvo una ocasión en el minuto 51, un disparo muy flojo, y no volvió a aparecer. Moreno intentó una tijera, sin éxito, como tampoco tuvo ya más acierto un Messi que primero, de disparo lejano y potente ajustado al palo, obligó a Pau a lucirse.

Y fue el guardameta blanquiazul quien salvó a los suyos momentáneamente, dándoles esperanzas, cuando un doble 'paradón', primero a disparo de Luis Suárez a bocajarro y luego estando rápido para levantarse y detener el chut de Ivan Rakitic, mantuvo el 2-0. Jugada iniciada en combinación de Messi con Coutinho.

Y es que el derbi fue el escenario ideal para el debut de Philippe Coutinho con la camiseta del FC Barcelona. En el Camp Nou, ante nueva afición que le brindó una primera ovación y cantó con 'oes' sus pases, el brasileño cuajó una gran actuación. Tranquilo, acertado en los pases y dando detalles de su calidad con el balón en los pies, el nuevo '14' contribuyó a la fiesta.

Uno de los dos fichajes del Barça en este mercado de invierno, junto a un Yerry Mina convocado que no pudo debutar, dio temple al juego blaugrana y siempre pensando en la creación ofensiva. Tras jugar 25 minutos con la camiseta 'perica' en el Camp Nou en 2012, cuando estuvo cedido, esta vez lo hizo de blaugrana y con años por delante para reivindicarse.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Aleix Vidal (Paulinho, min.63), Busquets, Rakitic (André Gomes, min.93), Iniesta (Coutinho, min.68); Messi y Suárez.

RCD ESPANYOL: Pau López; Navarro, Naldo, Hermoso, Aarón Martín; Javi Fuego; Víctor Sánchez (Melendo, min.87), Granero (Sergio García, min.65), David López, Darder (Baptistao, descanso); y Gerard Moreno.

GOLES: 1-0. Min.9, Suárez. 2-0. Min.25, Messi.

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a Suárez (min.8), Messi (min.27), Alba (min.38), Paulinho (min.82) en el FC Barcelona y a Hermoso (min.20), Granero (min.60), Sergio García (min.72), Naldo (min.77) en el RCD Espanyol.

ESTADIO: Camp Nou, 79.774 espectadores.