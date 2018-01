Zidane: "No veo un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció no ver al "Real Madrid sin Cristiano Ronaldo", aunque sólo se centra en la "parte deportiva", además de considerar el próximo encuentro de la Copa del Rey frente al Leganés como un encuentro de ida con "muchas claves".

"No me imagino para nada a Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid porque está en el club en el que debe estar. Toda la gente le quiere por todo lo que ha hecho y siempre digo que no veo a un Real Madrid sin él", señaló Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro copero frente al Leganés.

El técnico francés desvió gran parte de las preguntas sobre la renovación del portugués, asegurando que es algo que "debe hablar con el club". "La parte deportiva es lo que me interesa más y él, en un momento difícil del equipo, siempre está ahí", valoró.

"Espero que esté concentrado en su entrenamiento, en su trabajo y en lo que pueda aportar a nivel deportivo. De su nivel personal, yo no hablo", añadió Zidane, quien reiteró una vez más no entender un Real Madrid sin la estrella lusa.

Además, el entrenador del Real Madrid valoró la situación de Ronaldo desde su experiencia como jugador. "Cuando yo vivía un momento complicado, seguía trabajando y pensando en que las cosas buenas vendrían dentro de poco, aunque cada uno lo percibe de una manera u otra", resaltó.

"LA IDA ANTE EL LEGANÉS VA A SER UN PARTIDO CON MUCHAS CLAVES"

El Real Madrid visitará este jueves Butarque tras la derrota ante el Villarreal (0-1) en un partido de ida con "muchas claves". "Todos los partidos que tenemos ahora tienen una importancia enorme. Siendo un partido fuera y de Copa tienes que salir a tope porque los resultados son muy importantes y también marcar goles fuera de casa", destacó Zidane.

En los precedentes coperos ante Fuenlabrada y Numancia, el conjunto blanco consiguió dejar la portería a cero en el encuentro de ida, situación que tratarán de repetir ante el equipo 'pepinero' saliendo "como siempre" y jugando con la "máxima intensidad hasta el final".

Para este encuentro de Copa, Zidane no dio pistas sobre si continuará con la 'segunda línea' del equipo o acudirá a los titulares para la ronda de cuartos. "Contaré con todos porque todos son importantes. En un momento así, no es como el año pasado, quizá ahora tenemos a futbolistas que juegan menos, pero van a contar", aseguró.

La mala dinámica que vive el Real Madrid ha cuestionado la situación de su entrenador, quien no parece preocupado por su futuro y no mira "más allá del día a día". "Hace dos años que estuve aquí, gané muchas cosas y seguí diciendo lo mismo, así que no voy a cambiar", confesó.

Zidane tampoco se replanteó un cambio de método pese a que el Real Madrid acusara desde hace meses este mal momento y ya esté 19 puntos por debajo del Barcelona. Aunque el francés admitió que "las cosas se pueden hacer mejor", le dio la máxima importancia a "ganar partidos" como elemento clave que "cambie la dinámica".

"Pienso en seguir aquí y que voy a seguir con el trabajo, con la ilusión de cambiar la situación y, no de hacer las cosas mejores, sino ganar partidos, nada más", continuó.

También se señaló la carga de partidos, una "gran diferencia" respecto a otros años, como la posible causa del bajo rendimiento del Real Madrid. "Ahora mismo, jugamos cada 3 días y seguiremos así si continuamos en Champions y en Copa. Es un momento diferente pero nos tenemos que adaptar junto a nuestros preparadores físicos", confió.

Finalmente, Zidane negó tener "problemas" con James Rodríguez, centrocampista cedido en el Bayern de Múnich. "Él tomó una decisión, está jugando y creo además que le están saliendo bien las cosas, así que me alegro por él", concluyó.