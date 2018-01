Pistoletazo al 'cross' virtual de Gema Martín

La primera carrera del 2018 para Gema Martín fue el Cross Internacional Zornotza: fue novena en la general y sexta española. La segunda la hizo este viernes. Pistoletazo de salida a su propia carrera virtual: gemamartinborgas.com.

"La idea que tenía es la de contar mi día a día como atleta profesional, que la gente sepa cómo entrenamos, qué es lo que hacemos, lo que le dedicamos... y hasta que dieta seguimos, la mayoría de las personas y no sé por qué piensa que solo tomamos pasta y no es así". La carrera virtual de Gema Martín será calcada a un entrenamiento: periódica. Constante.

"Cada miércoles subiré algo relacionado con mi día a día, hablaré de temas de actualidad, que se estén comentando en ese momento y, luego, por supuesto siempre que esté en competición, que tenga por delante una prueba importante pues daré por ahí todos los detalles, las sensaciones... lo que quiero es que la gente sepa lo que nos cuesta correr una carrera. Lo considero una faceta más de mi trabajo como deportista", apuntó Gema Martín.

La carrera más que un cross se prevé una maratón: un coche ´escoba´ junto a la atleta ilustran la home de la página web. Luego, la atleta divide su vida como deportista en ocho puntos. Entre ellos, el dossier deportivo.

La idea de Gema Martín la ha hecho realidad Juan Barbero: "Nos contó la idea. Ella es la que vino a buscarnos y nos dijo lo que quería hacer, ha sido muy fácil trabajar con ella". La ´nueva´ carrera de Gema Martín ya tiene el rodaje de un día: "Nunca he sido la típica atleta fibrada. No porque no entrene, sino porque de joven, (de más joven aún) mi concepto de alimentación deportiva era nulo?". Primera etapa.