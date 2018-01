Nadie quiere jugar contra la selección catalana

Cataluña se ha quedado sin fútbol en Navidad. El habitual amistoso que disputaba cada final de año la selección catalana no se ha celebrado este año, algo que no sucedía desde 1997. La delicada situación política que se vive en la Comunidad catalana ha hecho que la Federación catalana no haya podido encontrar rival alguno para disputar este 'clásico' de las Navidades.

De hecho, el pasado año el combinado catalán se enfrentó a Túnez, con empate a tres goles, con triunfo final de los africanos en la tanda de penaltis.

En el País Vasco ha pasado prácticamente lo mismo ya que tampoco han encontrado rival. Jon Redondo, director de Deporte del Gobierno vasco, dio explicaciones sobre el asunto comentando que "la fórmula de estos amistosos está agotada", según publica Libertaddigital.