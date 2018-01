La delegación salmantina de Atletismo crea un premio en memoria de Paraíso

La delegación salmantina de atletismo dio este jueves a conocer los Premios del Atletismo Salmantino 2016/17, que se entregarán en la gala que tendrá lugar el próximo 26 de enero en el salón de actos del Colegio de Médicos. Además de reconocer a Álvaro de Arriba y Gema Martín como los mejores del año, la gran novedad es la creación del Premio José Luis Sánchez Paraíso a la Trayectoria Deportiva, que en esta primera edición será entregado a la familia del gran atleta como homenaje a su memoria. Además, Moisés Muñoz recibirá una distinción especial en reconocimiento a su labor al frente de la delegación durante tantos años.

Los entrenadores galardonados son los que preparan a atletas que han sido medallistas absolutos o internacionales.

RELACIÓN DE PREMIADOS

Mejor atleta masculino: Álvaro de Arriba

Mejor atleta femenina: Gema Martín

Atletas destacados: Dani Sanz, David Alejandro y Pedro García

Mejor atleta sub 23: Antonio García

Mejores atletas sub 20: Mario García Romo y Marta Pescador

Mejor atleta sub 18: María Durán

Mejor atleta sub 16: Lorena Alonso

Mejor atleta sub 14: Javier Montero

Mejor atleta master: Pablo Rodríguez

Atletas master destacados: Luis Hernández, Andrés Vaquero, Fernando Juanes y Ricardo Adrados

Entrenadores destacados: Juan Carlos Fuentes, Antonio Sánchez, Honorato Hernández y Lucio Rodríguez

Jueces destacados: Mercedes Zarco y Antonio Botón

Reconocimiento de la delegación: Rafa Iglesias

Premio José Luis Sánchez Paraíso: José Luis Sánchez Paraíso

Distinción especial de la delegación: Moisés Muñoz

Distinciones: Junta, Diputación, Ayuntamiento, RFEA y FACYL