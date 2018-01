Ramos: "En Barcelona dirán que debo ir a la cárcel con Puigdemont"

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, calificó como "impecable" el partido de Mateo Kovacic, respaldando que su titularidad era lo correcto si Zinédine Zidane quería "anular" a Leo Messi, y pidió no "señalar" a nadie ni nada tras la derrota en el Clásico ante el Fc Barcelona.

"Cada uno tiene encomendadas unas labores y Mateo ha hecho un partido fantástico. No estaba físicamente como en la Supercopa porque viene de una lesión y quizá ha sufrido un poco más, pero ha hecho un partido impecable. En vez de señalar tenemos que respaldarnos entre todos y ayudarnos", señaló Ramos ante los medios tras el partido.

El de Camas cree que la suplencia de Isco "es una pregunta para 'Zizou'". "Con Isco se buscan unas cosas y con Mateo otras, no puedes buscar anular a Messi con Isco", confesó el andaluz, que consideró que hicieron "una grandísima primera parte", pero donde no sacaron "nada" pese a que generaron "mucho". "A veces juegas bien y pierdes y otras mal y ganas. Toca descansar para volver a la batalla", comentó.

"Los Clásicos se viven de forma distinta y cuando pierdes te toca estás jodido, pero el fútbol, para lo bueno y para lo malo, tiene sus momentos y no hay que quedarse en el halago ni en la crítica, hay que pasar página y levantar el vuelo", prosiguió el capitán madridista, que dejó claro que "para nada" es un fracaso cerrar el año así. "El que lo piense que mire las estadísticas del 2017", apuntó con ironía.

En cuanto a la falta de puntería una vez más, Ramos remarcó que no quieren "señalar" ningún aspecto. "Quizás hay partidos que estamos más acertados y en otros menos. Es un año inolvidable y es mérito de todos, hay que cosas que no están tan bien, pero no vamos a señalar ni la falta de gol ni la precisión. Si lo dice el míster, hay que respetarlo", declaró.

"No lo sé, si no iríamos a buscar ese fallo. A lo largo de las temporadas siempre uno empieza un poco peor y poco a poco va a mejor. Estamos vivos en las tres competiciones, la Liga está un poco más complicada, pero en nuestro ADN está luchar hasta el final", subrayó el defensa sobre la falta de regularidad del equipo.

Sobre su lance con Luis Suárez y el pensamiento desde Barcelona que tenía que haber sido expulsado, fue claro e irónico. "En Barcelona dirán que tengo que ir a la cárcel con Puigdemont", aseveró. "Voy al choque y me lo intento de quitar de encima, pero no tengo intención de golpearle", agregó.

Finalmente, recalcó que Cristiano Ronaldo está "bien" y que espera que "siga muchos años" en el club, mientras que afirmó que no es un "tipo de decisión de los jugadores" decidir si debe venir un portero en el mercado invernal. "El vestuario está orgulloso de Keylor y nos ha salvado de algún gol más, pero el Real Madrid tiene las puertas abiertas para acoger a todo el mundo", zanjó.