El Atlético sella su pase a octavos al ritmo de un inspirado Torres (3-0)

El Club Atlético de Madrid ha vencido (3-0) con un doblete de Fernando Torres y un gol de Giménez al Elche en partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un encuentro en el que el equipo rojiblanco ha confirmado su buen momento y encadena, de esta forma, 12 partidos sin perder y cinco sin encajar gol.

Los colchoneros fueron dueños y señores de un partido en el que el Elche no fue rival para los hombres de Diego Pablo Simeone. Los rojiblancos, que pudieron ampliar el resultado, acceden a octavos merced a un doblete de Fernando Torres, que se estrena como goleador esta temporada y un tanto del uruguayo Giménez.

Para el 'Cholo' Simeone no existen partidos menos importantes que otros. Por eso, el técnico argentino puso toda la carne en el asador, 11 jugadores de la primera plantilla para intentar doblegar a un Elche poco incisivo en ataque durante los primeros minutos. Todo lo contrario que el Atlético, que protagonizó la primera llegada del encuentro por medio de Vietto, que se internó en velocidad y disparó fuera casi sin ángulo.

El argentino, con ganas de reivindicarse, acompañó en el ataque a un Fernando Torres en busca de su primer gol de la temporada. Los rojiblancos comenzaron con intensidad ofensiva y la posesión del cuero por bandera. En el conjunto ilicitano, sólo Nino, incansable goleador almeriense de 37 años, pareció estar más activo.

Carrasco también probó suerte en el ecuador de la primera mitad. Primero, al no llegar por centímetros a un balón centrado por Thomas, de nuevo en el lateral derecho, y después con un tiro desde la frontal desviado. Pero fue Koke el que tuvo la más clara para los colchoneros tras un fuerte disparo desde fuera del área directo al palo. Justo tras el disparo, Vietto tuvo otra más con una volea por encima del larguero. Los pupilos de Simeone empezaron a perdonar.

De nuevo Vietto, a la media hora de juego, fue el protagonista al aprovechar un fallo de Vallejo. El ariete no pudo rematar la jugada tras quedarse sólo con el guardameta. Acto seguido a esa jugada, Giménez, con un testarazo a la salida de un saque de esquina botado por Carrasco, puso el 1-0 en el marcador. Casi sin tiempo para la reacción de los de Josico, Fernando Torres, tras un rechace, convirtió el segundo.

El tanto del fuenlabreño supuso su primer gol en el Wanda Metropolitano y en la presente temporada. Los rojiblancos, viento en popa, pudieron ampliar el resultado antes del descanso por medio de un Vietto errático en ataque y que no pudo aprovechar una nueva oportunidad a pocos metros de la portería. No obstante, en los últimos compases del primer acto, el Atlético pudo poner el tercero por medio de Savic, que remató en el área pequeña una pelota que sacó bajo palos la zaga ilicitana.

Tras una buena primera parte, los hombres del 'Cholo' continuaron con su dominio sobre el césped mientras que el cuadro ilicitano se mostró incapaz de poner en apuros a Moyá. El Atlético continuó con su vendaval ofensivo en busca de la sentencia. Carrasco a punto estuvo de hacerlo con un disparo raso a pase de Torres. Precisamente, 'el niño' tuvo en sus botas otro gol aunque erró con Vallejo prácticamente batido.

Pocos minutos después, el '9' del Atlético no falló y marcó el tercero fusilando a Vallejo dentro del área. Doblete del delantero para dejar sentenciada la eliminatoria, aunque el conjunto colchonero continuó volcado en el área ilicitana amenizando, de esta manera, una pobre segunda mitad en la que Vietto confirmó su gafe con el gol.

Con el triunfo, el Atlético encadena 12 partidos seguidos sin conocer la derrota y cinco consecutivos sin encajar gol. Los rojiblancos avanzan, de esta forma, a los octavos de final de Copa con un global de 4-1 en la eliminatoria y confirman su mejoría tras un arranque de temporada con dudas.

ATLÉTICO DE MADRID: Moyá; Thomas (Vrsaljko, min.65), Savic, Giménez, Lucas; Augusto Fernández, Koke (Saúl, min.70), Gaitán, Carrasco; Vietto y Fernando Torres.

ELCHE: Vallejo; Tekio, Golobart, Verdú, Edu Albácar, Peris (Adrián, min.45); Iván Sánchez (Lolo Plá, min.69), Diego Benito (Javi Flores, min.45), Provencio; Sory y Nino.

GOLES: 1 - 0, min:30: Giménez. 2 - 0, min.32: Fernando Torres. 3 - 0, min.67: Fernando Torres.

ÁRBITRO: Medié Jiménez (C. Catalán). Amonestó a Carrasco (min.86) por el Atlético. Y a Verdú (min.21), Edu Albácar (min.53) y Lolo Plá (min.86) en el Elche.