Gol fantasma y empate en Mestalla (1-1)

El FC Barcelona salvó su condición de invicto este domingo gracias a un tanto de Jordi Alba en el minuto 82 para empatar (1-1) ante el Valencia, en la jornada 13 de LaLiga Santander disputada en Mestalla, un choque marcado por el gol de Messi fantasma para el colegiado y por la reacción local en el segundo tiempo, donde el equipo 'che' mostró sus virtudes y estuvo cerca de tumbar al líder con el tanto de Rodrigo.

El Valencia tiró la primera mitad, o al menos apostó por no encajar y le salió bien aunque con la polémica de la semana o del mes. A la media hora, un disparo sin mucha intención de Messi se coló entre las piernas de Neto y llegó a botar un palmo por dentro de la línea de gol. Ni el colegiado Iglesias Villanueva ni su asistente dieron el tanto, con el Barça celebrando en el córner mientras el Valencia perdonaba en clara superioridad a la contra.

La fútbol español volverá a debatir sobre el uso de la tecnología, a la que ya se espera para la próxima temporada. Mientras, el Barça mantuvo un alto nivel hasta el descanso. Después, se salió del partido a la vez que el Valencia entró en él. No necesitó mucho el equipo de Marcelino, en la grada por la expulsión de la pasada jornada, para hacer el 1-0 en el minuto 60. Los de Ernesto Valverde salvaron el punto por medio de Jordi Alba, asistido por Messi.

El duelo entre el primero y segundo de LaLiga dejó la diferencia de cuatro puntos entre ambos y acercó a la pelea a Atleti y Real Madrid, a siete puntos. Por momentos ambos parecían firmar el empate, con un ritmo tranquilo que el Barça fue dejando atrás. En medio de las críticas a su juego, el cuadro culé se creció en casa de su mayor perseguidor y encerró a un Valencia contemplativo.

Paulinho dio su fortaleza al centro del campo pero a Iniesta le faltó incidencia en el juego azulgrana, al igual que a Messi o un Luis Suárez en constante fuera de juego. No sufrió en exceso el cuadro local hasta el 'no gol' de Messi. El Barça enloqueció por no ver subir el gol de su recién renovada estrella, pero no despistó su buen primer tiempo. La presión y la recuperación de balón mantuvo al líder al mando con su mejor versión de la temporada.

EL VALENCIA ENSEÑA LOS DIENTES

Tras el descanso, el cuadro 'che' dio un paso al frente y pasó a jugar en campo rival. Rodrigo siguió siendo el más incisivo y tuvo el olfato de buscar el gol, el octavo de la temporada, entre Ter Stegen y Vermaelen en un centro desde la banda izquierda por el coladero de Semedo en defensa. El Valencia corrió y recordó su condición de aspirante esta temporada, mientras que el Barça tuvo que lidiar con un partido nuevo y adverso.

Messi, pensando aún en su no gol, buscó tirar del carro en medio de los cambios de Valverde. Y es que la entrada de Deulofeu y Denis Suárez fue casi testimonial. Suárez probó a Neto desde lejos, mientras el Valencia amenazaba con peligro a la contra. Con la condición de invicto tambaleándose, Messi acudió al recate con una asistencia de mago al desmarque de Alba.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA CF, 1 - FC BARCELONA, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Neto; Montoya, Paulista, Garay (Vezo, min.86), Gayá; Carlos Soler (Santi Mina, min.89), Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo (Pereira, min.82) y Zaza.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo (Aleix Vidal, min.80), Vermaelen, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Deulofeu, min.68), Iniesta (Denis Suárez, min.72); Paulinho, Messi y Suárez.

--GOLES:

1 - 0, min.60, Rodrigo.

1 - 1, min.82, Jordi Alba.

--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Amonestó a Kondogbia (min.32), Paulista (min.44), Rodrigo (min.74), Pereira (min.89) por parte del Valencia.

--ESTADIO: Mestallal, 47.775 espectadores.