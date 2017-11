Nadal se retira de Londres por problemas en la rodilla tras caer ante Goffin

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, ha caído en su estreno en las ATP Finals, la cita que reúne en el O2 de Londres a los ocho mejores del año, ante el belga David Goffin (7-6(5), 6-7(4), 6-4), y ha confirmado su retirada del torneo tras resentirse de sus problemas en la rodilla, por lo que dejará su sitio al primer reserva, su compatriota Pablo Carreño.

A pesar de mostrarse batallador en momentos claves, Nadal evidenció problemas físicos en su primer partido de la 'round robin', una maltrecha rodilla que ya le obligó a perderse algunos torneos esta temporada. Tras su retirada, el asturiano Pablo Carreño, que terminó como la undécima mejor raqueta del año, ocupa su lugar.

El balear comenzó titubeante ante el número ocho del mundo, que no desaprovechó su oportunidad. Decidido desde el fondo de pista, el belga logró quebrar el servicio del español en el tercer juego, en la segunda bola de 'break' de la que dispuso. En el siguiente, en su tercer saque directo consecutivo, consolidó la rotura.

A pesar de ello, Nadal le devolvió la partida para enlazar tres juegos seguidos ganados y salir de su primera situación complicada del duelo. Sin embargo, demasiados errores forzados -16 en toda la manga- lastraban al de Manacor, lento de piernas y que evidenciaba su empeño por mantener a salvo su rodilla.

Goffin, en cambio, se topó con la posibilidad de poder cerrar el primer set con el servicio después de romper por segunda vez a Rafa en el undécimo juego, pero este se defendió también con rotura, condenando al parcial al 'tie-break'. En la muerte súbita, tras desperdiciar tres pelotas de set, el belga sentenció en la cuarta para obligar al balear a la remontada.

La igualdad caracterizó el inicio de la segunda manga, en la que no fue hasta el octavo juego cuando uno de los dos contendientes dispuso de una oportunidad para romper. Fue Goffin, que la aprovechó, aunque el número uno del mundo respondió a continuación con un 'contrabreak' para mantener la tensión.

En el décimo juego, con 5-4 y al resto, el número ocho del ranking ATP dispuso de una bola de partido que desperdició, y dos juegos más tarde desechó hasta otras tres, dando una nueva vida a Rafa. Todo ello abocó al choque a una nueva muerte súbita. En ella, el español, esta vez sí, contestó con seriedad para llevar el partido al tercer y definitivo set.

Todo ello dio paso a un errático parcial. Los errores por ambos bandos se acumularon, aunque fue Nadal el que cedió dos de sus primeros saques para situarse 4-1 abajo. A contracorriente, recuperó uno de los 'breaks' en el sexto juego, pero nada pudo hacer ante el belga, que en su quinta bola de partido cerró el encuentro en dos horas y 41 minutos de juego.

DIMITROV RESISTE ANTE THIEM

En el otro partido del Grupo Pete Sampras, el búlgaro Grigor Dimitrov sumó su primera victoria tras batir en tres sets al austriaco Dominic Thiem por 6-3, 5-7 y 7-5. No fue un buen partido de ambos, donde los errores (39 de Thiem y 44 de Dimitrov) fueron más protagonistas, pero el búlgaro supo finalmente hacer valer su mejor tenis en pista cubierta para firmar un debut victorioso en este evento tras más de dos horas y 20 minutos y un parcial final donde los nervios atenazaron a ambos.

El de Haskovo impuso la fortaleza de su servicio para llevarse el primer parcial. Sin dar demasiadas concesiones al saque, aprovechó su tercera oportunidad de rotura sobre el de Thiem para lograr el 'break' en el sexto juego que le permitió tomar una ventaja que no desperdició.

El austriaco no se descompuso y mantuvo el equilibrio en el segundo set, donde Dimitrov no tuvo regularidad y acumuló demasiados errores no forzados con su revés a una mano. Pese a esto, tuvo una gran opción con 5-5, pero su rival levantó el peligroso 30-40 para asegurarse una 'muerte súbita' que no se produjo porque al búlgaro le entraron los nervios y entregó de forma fatal por primera vez en todo el partido su saque.

En la tercera y definitiva manga estuvo marcada por los nervios de ambos. Primero, Dimitrov no sacó partido al 'break' que hizo que sacase para cerrar la victoria con 5-4 arriba. Thiem aguantó para salvar la situación, pero, de forma impensable, perdió su siguiente saque en blanco y terminó por ceder el triunfo a su rival en la tercera pelota de partido.

RESULTADOS.

Grigor Dimitrov (BUL/N.6) a Dominic Thiem (AUT/N.4) 6-3, 5-7, 7-5.

David Goffin (BEL/N.7) a RAFA NADAL (ESP/N.1) 7-6(5), 6-7(4), 6-4.