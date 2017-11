Del Bosque desvela la gran herida que tuvo que cerrar en el vestuario de España

Vicente del Bosque (c) en una imagen de archivo.

Vicente del Bosque (c) en una imagen de archivo. | Rafa Casal / Marca

El entrenador salmantino Vicente Del Bosque recibió esta semana en el Consejo Superior de Deportes el título de Socio de Honor del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación sobre el que ha bromeado a la hora de decir que "ojalá" hubiera más mediadores "en el paro" y, además, ha comentado su propia experiencia en la que presenció un conflicto en el vestuario cuando estaba al frente de la selección española.

El salmantino contó su propia experiencia en un conflicto dentro de un vestuario cuando era seleccionador. "Nosotros tuvimos un conflicto por influencias externas más que por propias cuestiones de un vestuario que se enquistaron de manera dura. Acudí a un experto externo a la Federación para resolver el tema y me dijo que cuando entraran en el vestuario hiciera a todos quitarse la camiseta y, después, que diera la misma camiseta a todos. Me dio mucho apuro y no lo hice", comentó.

"Ese conflicto tuvo mucho eco y había trascendido a mucha gente. Ellos se dieron cuenta de que su imagen se veía deteriorada. Además de futbolistas, todos teníamos que ir en el mismo sentido. El arma que usamos fue que tuvieran un comportamiento adecuado ya que ellos son el espejo de los niños, son la llave. En eso nos ayudó mucho todo el entorno", añadió.

"Ojalá hubiera más mediadores y pacificador en el paro. La realidad es que es una utopía. La sociedad está en permanente litigio. Un vestuario tiene dos vías: las relaciones humanas y la estrategia deportiva. Si existen unas buenas relaciones entre ambas estaremos más cerca del éxito", declaró en la sala Juan Antonio Samaranch del Consejo Superior de Deportes.

El acto de presentación del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación sirvió para conocer los pilares del proyecto, entre los que se encuentran la difusión de la mediación en el deporte base, profesional y de élite, el compromiso social, el compromiso con la Ley de Fomento de la Cultura de la Paz (2005) y la prevención del conflicto a través de la educación.