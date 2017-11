El Aquimisa Carbajosa pierde su primer partido en casa (71-77)

El Aquimisa Carbajosa, que no pudo contar de nuevo con Damon Jones, no ha podido mantener su racha en casa al caer frente al Culleredo y ha sufrido su segunda derrota consecutiva. El conjunto salmantino, que ha tenido opciones durante todo el encuentro ante un cuadro gallego mucho mejor de lo que dicta la clasificación, ha repetido errores que otros días no le han penalizado en cuanto al resultado, al contrario que hoy.

El equipo que entrena Víctor Rico tiene dos caras muy distintas: una cuando puede correr y aprovechar las virtudes de varios de sus jugadores, y otra cuando le toca jugar en estático. El Culleredo lo sabía y por eso su obsesión por dominar el rebote y por realizar rápidamente el balance defensivo. Si a eso se le une la poca intensidad defensiva de los locales durante muchas fases del choque, se explica el resultado. Y eso que aún así, el Aquimisa ha tenido serias opciones de llevarse el partido, pero en los momentos decisivos pagó su nefasto día desde la personal (solo 6 aciertos de 17 intentos) y el bajo porcentaje en los triples, algo en lo que el rival estuvo mucho más acertado.

El conjunto coruñés, con una interesante mezcla de juventud y veteranía, y tres norteamericanos que fueron sus máximos anotadores, tardó poco en avisar de sus intenciones. A los cinco minutos ya habían metido tres triples y los charros mantenían el tipo gracias a la garra de Dieye. El intercambio de canastas del primer cuarto llegaba a su fin con un triple de Rubén Gutiérrez cuando solo quedaba un segundo de posesión y que puso el 23-22.

En el segundo periodo y el primer tramo del tercero llegaron los mejores minutos de los de Víctor Rico, que sin embargo cedían concediendo tiros exteriores a los gallegos, que no los desaprovechaban. La defensa salmantina había mejorado de manera importante y Pomares y Pendleton tomaron la responsabilidad en ataque, culminando el canario un parcial de 10-0 que servía para colocar el 37-30 en el marcador. Esa misma diferencia se mantuvo al descanso.

El Aquimisa llegó a ponerse 10 puntos arriba (52-42), pero un parcial de 0-7 para el Culleredo empezaba a cambiar el panorama del encuentro. Con 4 puntos de renta para los locales se llegó al cuarto decisivo.

Ya no había solución. Otro parcial de 0-9 para los visitantes, que ponía el 57-62 tras un triple, otro más, de Searles, decantaba el choque, a pesar de que los charros consiguieron aguantar e incluso volver a ponerse por delante en un par de ocasiones, la última con el 66-64 tras un canastón de Rubén Gutiérrez. Burnside volvió a castigar desde fuera las facilidades defensivas y Searles no fallaría desde la línea de personal para que volara de Carbajosa el primer choque.