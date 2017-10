El Barcelona se atasca en Atenas ante el Olympiacos (0-0)

El FC Barcelona ha empatado este martes ante Olympiacos (0-0) en el Stadio Georgios Karaiskakis en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y ha dejado escapar la oportunidad de sacar ya el billete para los octavos de final a base de fallar las ocasiones que tuvo, en un partido gris pero en el que fue superior a un Olympiacos que dice prácticamente adiós a la 'Champions' a la defensiva.

Apenas subió al ataque un Olympiacos que convirtió el partido de fútbol en uno de frontón, y de ello sacó un punto que le deja casi en la lucha por la Europa League y nada más salvo carambola. El Barça, que seguirá líder, tenía la clasificación en su mano si ganaba, gracias al empate entre Sporting de Portugal y Juventus, pero fue incapaz de batir al portero Proto.

No fue un partido bueno del Barça en ataque. Sí tuvo el control pero con la ausencia de Andrés Iniesta y la lesión al borde del descanso de Sergi Roberto se quedó sin guía. Un juego lento, en el que sólo Leo Messi aportaba algo de magia aunque ello provocara que se alejara de la portería, facilitó el trabajo defensivo y la construcción del muro a Olympiacos.

Con este empate Ernesto Valverde no pudo ganar en una de sus casas anteriores, como sí logró en LaLiga Santander en San Mamés en la pasada jornada. Pero los blaugranas, pese al empate, siguen con todo de cara para ser líderes si recuperan el acierto de cara a portería. Esta noche, no obstante, dejaron escapar el camino del triunfo y ya no cuentan por victorias las jornadas.

Luis Suárez, que sigue negado y dándose de bruces de cara a gol, acabó desesperado al ver como cada rebote le era contrario y como cada disparo era bloqueado o rechazado, por Proto o por un Botía que fue su sombra. Los nervios del uruguayo no le ayudaron a ver portería, porque ocasiones tuvo varias. También un Leo Messi que con dos grandes faltas directas hizo lucirse al portero belga del Olympiacos, el mejor de los suyos.

Y es que Proto, que ha robado protagonismo a Stefanos Kapino, detuvo todo lo que iba dirigido a su portería. El Barça estuvo mejor en la primera parte que en la segunda, aunque en los minutos finales, en pleno infierno en el Karaiskakis, aceleró y tuvo las últimas ocasiones para desempatar. Diez minutos de auge blaugrana con una vaselina de Luis Suárez al larguero, y Proto sacando puños fuera tal Mazinger Z a falta de Messi y a tiro en jugada posterior del argentino.

Al inicio del partido Ruben Semedo, de más a menos, ya puso a prueba a la defensa de Olympiacos, que solo tuvo una buena ocasión en las botas de Kostas Fortounis que atajó bien Marc-André Ter Stegen. El Barça no dio ritmo al juego, no pudo mover a la defensa pese a que Gerard Deulofeu, que entró justo antes del descanso, abrió bien las bandas y fue de los pocos con 'chispa' en el terreno de juego.

Sin duda, la mala noticia fue la posible lesión de importancia de Sergi Roberto, que será sometido este miércoles a pruebas médicas para determinar el alcance de la rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho que se produjo en una acción fortuita cuando intentaba cortar, con falta y viendo tarjeta amarilla, una contra de Olympiacos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 0 - FC BARCELONA, 0.

--ALINEACIONES.

OLYMPIACOS: Proto; Elabdellaoui, Botía, Engels, Koutris; Diogo, Romao, Tachtsidis, Odjidja (Gillet, min.75), Carcela (Felipe Pardo, min.79); y Fortounis (Djurdjevic, min.84).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Busquets, Sergi Roberto (Deulofeu, min.46), Paulinho (Rakitic, min.62); Messi, Suárez y Denis (André Gomes, min.75).

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Tachtsidis (min.36), Engels (min.58), Diogo (min.89) en el Olympiacos y a Sergi Roberto (min.42), André Gomes (min.77).

--ESTADIO: Stadio Georgios Karaiskakis.

--INCIDENCIAS: El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, recibió una placa del Olympiacos y un homenaje de su antigua afición en los prolegómenos del partido.