El hijo de Cristiano Ronaldo no oculta su debilidad por Messi

Ni Ronaldo y Messi. El auténtico protagonista de la gala de los premios The Best fue el hijo de Cristiano Ronaldo. Y es que el pequeño no ocultó su admiración por el astro argentino. Tanto, que durante la gala le dedicó varias miradas de cariño e incluso le pidió a su padre que pudiera saludar al futbolista del Barcelona.

Messi se mostró muy cercano y cariñoso al pequeño, con el que pudo conversar durante un momento. Es por eso que, en las redes sociales, comenzó a circular una foto que captó este momento: el niño, durante la ceremonia, mirando con devoción al jugador del Barcelona, mientras todos miran para adelante. Lo que se dice, una verdadera idolatría.