Avenida, a seguir con el idilio entre Würzburg y la Euroliga

EL Perfumerías Avenida vivió la cara y la cruz la pasada semana: de tumbar al todopoderoso Ekaterimburgo en la jornada 2 de la Euroliga a caer frente al Ferrol en Liga. Y todo en Würzburg. El estado físico del Avenida parece ir de la mano del de Silvia Domínguez, la capitana acabó más que renqueante tras hacer hincar la rodilla al transatlántico ruso. Si no hay sorpresa de última hora hoy jugará. No será forzar, pero tampoco está al cien por cien. Ayer le hicieron pruebas y revelaron que no tiene ninguna dolencia grave, de hecho se entrenó en la previa al choque de hoy frente al Wisla polaco.

El Avenida, por su parte, tiene hoy también examen del estado general tras la derrota liguera: "Hasta ahora de todo lo que llevamos de la temporada y también de pretemporada solo hemos perdido un partido; tenemos te obliga recuperar a un ritmo al que ahora mismo no estamos. Es el mes de octubre...", despejaba dudas Miguel Ángel Ortega. Luego ya se centraba en la importancia del tercer choque seguido en casa: "La historia de la Euroliga se escribe como loca. Luego hay que sacar algún partido fuera de casa, pero lo importante para todos es lo que ocurra en casa. Los equipos grandes, si te das cuenta, siempre ganan en casa, y eso es lo que queremos", sentenció como premisa. Después, analizó al Wisla de la ex Leo Rodríguez que ha arrancado con dos derrotas la máxima competición continental: "Tienen buenas tiradoras, son metralletas; no arriesgan pero a la vez son duras en la pintura".