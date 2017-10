Messi, con un hat-trick, mete a Argentina en el Mundial (1-3)

La decimoctava y última jornada de las Eliminatorias de Sudamérica no ha defraudado y las tres plazas directas para el Mundial de Rusia 2018 que había en juego, más la de la repesca, han ido cambiando de manos para finalmente dar una alegría a Uruguay, Argentina y Colombia, ya clasificadas y por este orden tras Brasil, mientras que Perú se las verá con Nueva Zelanda para intentar no faltar a la cita.

No falló Argentina, la gran observada por su mal momento de juego y por ser una histórica sin margen de error. Y gracias a Leo Messi, su capitán y hombre clave, no falló. El '10' se ganó parte del cielo y corazón de los argentinos con un 'hat-trick' clave con el que los de Jorge Sampaoli remontaron el gol de Ecuador a los 39 segundos.

Contra la estadística, contra la presión y contra todo, Argentina se la jugó con su última bala y le salió bien por inspiración 'divina'. Los tres goles de Messi, el único que realmente inquietó e hizo sufrir a Ecuador, valieron al final para ser terceros en la tabla e ir con billete directo justo por detrás de Uruguay y, eso sí, lejos del líder Brasil.

Uruguay, que tenía todo de cara, no decepcionó y venció en casa a Bolivia (4-2) pese a dos autogoles de Silva y Godín. La mala suerte no fue un obstáculo pues Cáceres, Cavani y Luis Suárez por partida doble doblegaron a una Bolivia ya eliminada. Con la victoria, los de Óscar Tabárez sellaron la segunda clasificación y estarán de nuevo en un Mundial dispuestos a dar la campanada con su dupla ofensiva y el poderío atrás del capitán Godín.

La tercera y última plaza directa que había en juego se la llevó, pese al suspense final, Colombia. Los 'cafeteros' empataron en el Estadio Nacional de Lima ante Perú (1-1) y acaban cuartos estas reñidas Eliminatorias. Un gol de James Rodríguez adelantó a Colombia pero Paolo Guerrero empató poco después para firmar las tablas.

Un empate que deja a Perú con cierto buen sabor de boca. Pese a que un triunfo ante sus aficionados les habría llevado ya al Mundial, todavía tienen a su alcance estar en Rusia el año próximo. Para ello deberán pasar una repesca dura por el largo viaje hasta Nueva Zelanda, donde los 'kiwis' esperan para intentar dar la campanada y colarse en el Mundial. Perú, pese a la prudencia, celebró el no quedar fuera del todo.

Ese jarro de agua fría, helada más bien dicho, se lo bebió Chile. La 'roja' fue un muñeco roto en manos de Brasil. Los de Tite, ya clasificados, se despidieron en el Allianz Parque de Sao Paulo con un cómodo triunfo (3-0) gracias a los goles del blaugrana Paulinho y al doblete de Gabriel Jesús. Los mismos que dejan fuera a Chile, la gran decepción y sorpresa, en negativo, de esta última jornada.

La vigente campeona de la Copa América o subcampeona de la Copa Confederaciones no estará en el Mundial. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Charles Aranguiz y compañía no estuvieron finos de cara a portería y en cambio, pese al buen hacer inicial de Claudio Bravo, Brasil no titubeó y se despidió a lo grande de unas Eliminatorias en las que han sido el mejor equipo de largo.

En Asunción, en el Defensores del Chaco, Paraguay perdió las pocas opciones que tenía de ir a Rusia, que aunque remotas las tenía, al caer ante la colista Venezuela. Un gol de Yangel Herrera en el minuto 84 acabó con cualquier atisbo de esperanza y los paraguayos no podrán estar, tampoco, en el siguiente Mundial.

Con dos remontadas y dos empates sin goles en los primeros 45 minutos, fue una última jornada de infarto en que varios equipos tenían ojos y oído en otros partidos. No decepcionó esta lucha por ir a Rusia y una de las Eliminatorias más reñidas que se recuerdan, con hasta cuatro plazas en juego --tres por la vía directa y una vía repesca--, no se dirimió hasta los pitidos finales.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 18.

Paraguay - Venezuela, 0-1.

Uruguay - Bolivia, 4-2.

Perú - Colombia, 1-1.

Brasil - Chile, 3-0.

Ecuador - Argentina, 1-3.

--CLASIFICACIÓN

Selección P G E P GF GC Pts.

1. Brasil 18 12 5 1 41 11 41.

2. Uruguay 18 9 4 5 32 20 31.

3. Argentina 18 7 7 4 19 16 28.

4. Colombia 18 7 6 5 21 19 27.

5. Perú 18 7 5 6 27 26 26.

6. Chile 18 8 2 8 26 27 26.

7. Paraguay 18 7 3 8 19 25 24.

8. Ecuador 18 6 2 10 26 29 20.

9. Bolivia 18 4 2 12 16 38 14.

10.Venezuela 18 2 6 10 19 35 12.

PORTUGAL, CLASIFICADA

La selección de Portugal estará en el Mundial de Rusia el próximo verano tras derrotar a Suiza (2-0) en la décima y última jornada de la fase de clasificación europea y disputará su quinta Copa del Mundo de forma consecutiva tras Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El equipo luso no esperó al segundo tiempo para marcar el primer gol del partido disputado en Lisboa, aunque sí necesitó 41 minutos para deshacer el empate. Fue Djourou, en propia meta, quien se introdujo el balón en su propia portería tras un buen centro de Eliseu.

El portero helvético, Yann Sommer, jugador del Gladbach, fue de los mejores e impidió hasta en dos ocasiones que Portugal tomase ventaja, pero nada pudo hacer ante la interceptación de su compañero, que cambió el guion del partido minutos antes de enfilar el túnel de vestuarios (1-0).

A partir de ahí, Portugal se soltó la melena y certificó su presencia en el Mundial apenas unos instantes después de comenzar el asalto final. Un centro desde el costado derecho, que no llegó a alcanzar Cristiano Ronaldo, terminó en los pies de André Silva, que marcó a puerta vacía. El jugador del AC Milan, que marcó hace cuatro días en Andorra, volvió a besar las redes y dio la tranquilidad a los tugas.

A partir de ahí, los de Fernando Santos siguieron buscando el gol, pero tuvieron que conformarse con el 2-0. La victoria supuso la primera derrota de Suiza en la fase de clasificación y -sin embargo- tendrán que pelear en la repesca. Portugal, actual campeona de Europa, no faltará a la cita que reúne a los 32 mejores países del mundo en verano de 2018.

Además, en el resto de partidos del grupo, todos ellos sin plazas en juego para el Mundial, Letonia goleó a Andorra (4-0) con dobletes de Davis Ikaunieks y Valerijs Sabala, mientras que Hungría sudó de lo lindo para doblegar a las Islas Feroe (1-0) con un único tanto de Daniel Bode.

--RESULTADOS.

Hungría - Islas Feroe 1-0.

Letonia - Andorra 4-0.

Portugal - Suiza 2-0.