Busquets: "Creo que seguiré muchos más años en la Selección española"

El internacional español Sergio Busquets ha reconocido que vive su "momento más difícil" en la selección por el clima de tensión con respecto a Gerard Piqué, después de que este se manifestase tras los acontecimientos en la jornada de referéndum en Cataluña y fuese abucheado e insultado por la afición en Las Rozas, y ha asegurado que ve "complicado" que se solucione el tema.

"Es mi momento más difícil en la selección por todo lo que está pasando. Veo complicado que se solucione el 'caso Piqué'", declaró en una entrevista a El Partidazo de COPE, aunque reconoció que ha visto "normal" a Piqué, "como un día más".

En este sentido, el centrocampista azulgrana explicó que no han afrontado el problema de ninguna manera especial. "No ha habido ninguna cumbre excepcional por el 'caso Piqué'. No sé si Ramos y Piqué han hablado, pero el ambiente es excepcional", subrayó sobre la supuesta tensión entre ambos jugadores.

Además, el de Badia destacó el papel del madridista Sergio Ramos como capitán de 'la Roja'. "Ramos es importantísimo en todos los sentidos. En lo deportivo y como capitán, es un ejemplo, y siempre está para lo que necesites", apuntó, después de que el de Camas publicase en redes sociales un fotomontaje junto a un mapa con los colores de España.

Por otra parte, Busquets se mostró orgulloso de poder cumplir 100 partidos con la selección española este lunes ante Israel en el amistoso en Jerusalén, y cree en la posibilidad de estar muchos años más. "Creo que voy a seguir jugando muchos años con la selección española", indicó.

Por último, el centrocampista, que confesó que su mejor recuerdo con 'la Roja' fue "la final del Mundial contra Holanda" y el peor "la derrota también ante Holanda en Brasil", no titubeó a la hora de decir cuáles han sido sus mejores compañeros con el combinado español. "Si me tuviera que quedar con dos jugadores con los que jugado en la selección lo haría con Xavi e Iniesta", concluyó.