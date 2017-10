Lopetegui: "¿Si Piqué quiere venir, por qué no le voy a llamar?"

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, ha asegurado que Gerard Piqué, que este lunes recibió una monumental pitada e insultos en el entrenamiento de 'la Roja', está "motivado" a pesar de las críticas por sus declaraciones tras los sucesos en la jornada de referéndum en Cataluña, y ha pedido a los aficionados "talante" para centrarse en el partido de Albania, ya que para él "no hay nada más importante" esta semana.

"No voy a analizar lo que él hizo. Tengo mi opinión, me la reservo, porque tengo la responsabilidad de gestionar a mis jugadores. Tengo la sensación de que no nos van a ayudar mucho los medios, dado el cariz de las cosas por ambas partes", declaró en una entrevista en El Partidazo de COPE.

Lopetegui confirmó que había hablado con el jugador y que estaba "encantado" con poder acudir a su llamada, y destacó que el "comportamiento" que ha tenido en el grupo ha sido "extraordinario". "Después de las circunstancias he querido saber cómo está anímicamente. Está bien, con ganas, motivado", indicó.

"No voy a decir la conversación privada que he tenido, pero ha ido en la línea de que todos tenemos la obligación de generar un buen ambiente para el partido, no sólo la obligación de entrenar. Tenemos que ganar a Albania, un buen equipo que va a venir con una ilusión tremenda; necesitamos que nos encuentre preparados", continuó.

En este sentido, señaló que Piqué cuenta con el cariño de sus compañeros. "Gerard es un chico querido en el vestuario y le apoyan. Yo no veo un mal ambiente, si lo viese me preocuparía y me ocuparía. Las circunstancias no son agradables y deseo que se vayan amainando", subrayó.

"Si no estuviese bien no estaría con nosotros. Estamos esperando que todo el mundo eche un jarrito de agua fría a tanta agua hirviendo, a tanta situación desagradable, y que poco a poco la cordura vaya ganando espacio. Espero que todo se vaya tranquilizando", pidió.

Por todo ello, pidió "no desviar" la atención del duelo del viernes ante Albania en Alicante. "Pido un poco de raciocinio y talante a todo el mundo para hacer un gran partido", dijo. "No estamos clasificados, lo más importante esta semana es esto. Cuando la consigamos iremos resolviendo los problemas uno a uno", prosiguió.

Así, el preparador vasco recordó que todos tienen "la obligación de generar el mejor ambiente de fútbol de cara a jugar contra Albania". "Cuando digo todos, somos todos. Nos jugamos el trabajo de año y medio y tenemos la oportunidad de cerrarlo, pero necesitamos que estemos centrados en lo único importante que hay esta semana, que es el partido de Albania", expresó.

"En lo que estoy centrado es en que las cosas se vayan reconduciendo de manera tranquila. Cada uno es libre de opinar lo que quiera y cuando quiera. Estamos en semana de concentración y a partir de ahora no me parecería correcto que se hablase de otra cosa que no fuese el fútbol", expuso.

Además, Lopetegui se mostró convencido de que todo se va a "tranquilizar". "Creo que los medios nos debéis echar una mano para que se genere el ambiente para poder ganar a Albania, nos estamos jugando un Mundial", afirmó.

Así, cree que en Alicante la afición debe centrarse sólo en el partido. "Animaría a los que vayan a Alicante a que prioricen cuál es el objetivo del partido. Para mí esta semana no hay nada más importante que el partido de fútbol, te lo puedo asegurar", declaró.

"En vez de lanzar un mensaje apocalíptico quiero decir que nos jugamos un Mundial y que necesitamos el apoyo. Otra cosa es que se utilice ese partido de fútbol como plataforma de protesta. No estoy de acuerdo en que se utilice el fútbol. El deporte une y tiene muchas más cosas para unir a gente que piensa diferente que los políticos. Vamos a potenciar la parte buena del deporte y vamos a decirle a la gente que va a ir a Alicante que les necesitamos", aseguró.

Por otra parte, recordó que no valorar "la opinión política". "Piqué es un central extraordinario que lleva desde los 16 años jugando en la selección española y cada vez que ha venido ha rendido. Ha habido una situación en Cataluña con manifestaciones de muchos deportistas, entre ellos Gerard, en una línea y se ha generado este tipo de situaciones desagradables. Yo no veo por qué no tengo que traer a alguien que está en disposición de venir", aclaró.

Por último, Lopetegui explicó por qué no canceló el entrenamiento. "Hubiera sido un error, hubiera quitado normalidad al trabajo que tenemos preparado. La gente tiene derecho a manifestarse, pero cuando insultas pierdes la razón, no deben hacerlo. No es lo que queremos, pero no lo podemos evitar. Cerrar las puertas no era la solución", concluyó.