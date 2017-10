Del Bosque da la cara por Piqué y dice que es un gran profesional

Vicente del Bosque, ex entrenador de la Selección Española.

Vicente del Bosque, ex entrenador de la Selección Española. | EP

El antiguo seleccionador nacional Vicente del Bosque ha defendido a Gerard Piqué, quien "ha demostrado ser un buen compañero y un gran profesional" con España, y ha trasladado la responsabilidad sobre su futuro a Julen Lopetegui, entendiendo que tome la decisión que tome "será lo mejor".

"En el tiempo que he estado en la selección estaba Gerard, quien ha sido siempre un buen compañero y un gran profesional. Ahora las decisiones dependen de otro, Julen Lopetegui, y yo ahí ni pincho ni corto y lo que haga él, la Federación y el club será lo mejor", declaró Vicente del Bosque durante una conferencia convocada en Vitoria por la revista Dato Económico.

Del Bosque confía en este nuevo proyecto de España, el cual puede "optar al Mundial", aunque advierte sobre "el optimismo exagerado que se acerca a lo antideportivo", ejemplificándolo con lo sucedido en el Eurobasket. "Parecía que no había ningún otro equipo hasta que llegó Eslovenia, que ni le conocíamos, y nos eliminó en semifinales. Luego sí que ha habido un buen comportamiento con los jugadores, cosa que en el fútbol no ocurre, porque si no ganas, te dan la leche", avisó.

Aprovechando su visita a Vitoria, el salmantino aprovechó para analizar la situación del Alavés. "Ha tenido un año pasado muy bueno, se han ido gente importante y ahora tienen que coger el relevo los nuevos. Parece que el último partido fue una esperanza para el futuro y ojalá sea así", reconoció el salmantino. "Por encima de los resultados, creo que se han hecho las cosas muy bien en este club y hay un proyecto consolidado", añadió.

Sobre la posibilidad de descenso del conjunto vitoriano, Del Bosque reconoce que "es difícil no pensar que va a ser un paseo cómodo"m aunque espera que la reciente victoria en Levante les anime a remontar la situación. También recordó esa final europea frente al Liverpool, uno de los días mágicos del club y que refuerzan la opinión del ex seleccionador sobre la "hegemonía del fútbol español".

Además, la conferencia también sirvió para que Del Bosque negara "rotundamente" su vuelta a los banquillos, no viera un claro favorito para el campeonato liguero y negara cualquier mala relación con Xavi Hernández tras el Mundial de Brasil.

"Estoy muy agradecido con él porque ha sido muy buen profesional y ha transmitido lo que era la Selección Española. Tomamos unas decisiones que pudieron hacer daño pero sin intención de ninguna clase e intentando ser lo más justo posible", concluyó.