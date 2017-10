Isco le da al Madrid su primer triunfo como local (2-0)

El Real Madrid se ha impuesto (2-0) al Espanyol este domingo en el Bernabéu en partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander, con dos goles de Isco, con lo que se reconcilia con la afición blanca después de tres partidos sin ganar como local, despejando las dudas en casa y cerrando una buena semana tras el triunfo en Dortmund en la Liga de Campeones.

Los de Zidane, con ese doblete de Isco y un Cristiano Ronaldo aún inédito en LaLiga, lograron así una importante victoria para no descolgarse aún más del FC Barcelona, que se mantiene a 7 puntos de los blancos, en una versión brillante en la primera parte y más borrosa y agotada tras el descanso.

El Real Madrid, obligado a reconciliarse con el Bernabéu, donde todavía no conocía la victoria, salió a por todas y dominó de principio a fin a un Espanyol sin chispa. Se mostró muy concentrado y activo para devolverle la alegría a su afición. Isco volvió a demostrar que está en un momento de forma espectacular dándole la victoria al Madrid con un doblete y Achraf se erigió como el mejor recambio de garantías para Carvajal. El mejor del Espanyol fue un Pau López que evitó una renta mayor.

Tras la buena semana firmada por el conjunto blanco con victorias en sus salidas a Anoeta y al Signal Iduna Park de Dortmund, el Madrid buscó la victoria en el Bernabéu con ímpetu para seguir sumando en su camino a la cabeza de la clasificación. Delante un Espanyol motivado tras golear al Dépor y tres jornadas consecutivas sin perder a sus espaldas para arañarle, de nuevo, puntos a los locales ante su afición.

Los de blanco se presentaron ante este reto con numerosas bajas, por lo que Zidane salió de la partida con el once esperado. Apostó por el canterano Achraf para suplir en el lateral derecho a Carvajal, ya que Vallejo se acaba de recuperar y le faltan minutos de rodaje y en la zona de ataque dio entrada a Marco Asensio, al no entrar en convocatoria el galés Gareth Bale. Por su parte, Quique Sánchez Flores sorprendió al no cargar de músculo el centro del campo, dejando en el banquillo a Pape Diop.

Con la premisa de ganar sí o sí, el Real Madrid saltó al césped del Bernabéu muy enchufado y con la consigna clara de llevar el peso del partido, circulando el balón rápido y presionando con las líneas muy adelantadas para ahogar a su rival. Y como resultado llegó la primera ocasión a los 30 segundos cuando Isco tuvo un mano a mano con Pau López que resolvió el guardameta perfectamente desviando la trayectoria con el pie.

El asedio a la portería visitante no cesó y Asensio, Ramos y Cristiano Ronaldo a punto estuvieron de inaugurar el marcador. Pero fue Isco, el más participativo, el que tras un buen pase del portugués no desaprovechó su segunda mano a mano y cruzó el balón con la puntera para iniciar el camino a la victoria. A punto estuvo el Espanyol de poner tablas, metiendo el miedo en el cuerpo con un disparo al palo al borde del descanso.

UN MADRID A LA CONTRA

En la reanudación, el Madrid dio un paso atrás y fue el Espanyol el que con la entrada de Sergio García y Marc Navarro disfrutó de las mejores ocasiones. Pero un crucial Keylor Navas salvó de forma magnífica y con gran seguridad los arreones 'pericos'. Cuando peor lo estaban pasando los de Zidane, una contra comandada con hasta cuatro jugadores blancos la definió, de nuevo, Isco para dar la tranquilidad en La Castellana.

Con la entrada de Lucas Vázquez y Dani Ceballos, Zidane pobló el centro del campo para buscar a la contra las piernas frescas de Lucas Vázquez que apunto estuvo de conseguir el tercero para sentenciar el gran planteamiento táctico del francés. Cristiano lo intentó una y otra vez, pero sigue sin poder estrenarse como goleador esa temporada en la Liga y tuvo que conformarse con la asistencia que marcó la victoria del Madrid.

Con esta victoria, el Real Madrid consigue su primer triunfo en el feudo blanco ante su afición para tranquilizar un estado de ánimo caldeado antes del parón de selecciones. El Coliseum Alfonso Pérez será el próximo estadio que intentará conquistar el Madrid, mientras que el Espanyol recibirá a un Levante que ha visto frenado su buen inicio de liga con dos derrotas consecutivas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - ESPANYOL, 0 (1-0 al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Navas; Achraf, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos (Lucas Vázquez, min. 68), Modric (Ceballos, min.81), Isco (Borja Mayoral. Min.89); Asensio y Cristiano Ronaldo.

ESPANYOL: Pau López; Sergio Sánchez (Granero, min.68), David López, Mario Hermoso, Aarón Martín; Javi Fuego, Sergi Darder, Marc Roca (Marc Navarro, min.45); Jurado (Sergio García, min.45), Baptistao y Gerard Moreno.

--GOLES.

1-0, min. 30: Isco.

2-0, min. 71: Isco.

--ÁRBITRO: González González (C. Castellanoleonés). Amonestó a Nacho (min.35) y Casemiro (min.76) por parte del Real Madrid y a Sergio Sánchez (min.65) y Aarón Martín (min.90), por parte del Espanyol.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 71.205 espectadores.