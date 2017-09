El Chelsea asalta el Wanda sobre la bocina (1-2)

Un gol del belga Michy Batshuayi en el minuto 94 dio la victoria al Chelsea inglés contra el Atlético de Madrid (1-2) en el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la Liga de Campeones.

El delantero francés Antoine Griezmann adelantó a los locales, de penalti, al final de la primera mitad y el español Álvaro Morata firmó el empate para el Chelsea de cabeza, al inicio de la segunda, con el gol de Batshuayi como sentencia final.

El resultado deja a los ingleses líderes del grupo C con 6 puntos, por delante del Roma italiano (4), y al Atlético tercero con un punto por delante del Qarabag de Azerbaiyán, que aún no ha puntuado