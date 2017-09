El Barcelona gana en Girona (0-3) y sigue líder

El FC Barcelona se ha llevado la victoria (0-3) este sábado al batir en un histórico derbi catalán al Girona en Montilivi con dos tantos del conjunto gerundense en propia puerta y uno de Luis Suárez y, de esta forma, seguir firme en el liderato de LaLiga Santander y conservar su ventaja de siete puntos con el Real Madrid.

El conjunto de Ernesto Valverde se llevó plácidamente el primer derbi de su historia ante el Girona. Los de Pablo Machín, desafortunados, se marcaron dos goles en su propia portería y aunque no le perdieron la cara al partido, no pudieron con la superioridad de un rival con rotaciones en su once, pero que se mantiene líder en solitario e invicto.

El conjunto gerundense vivió, de nuevo, otra gran noche en un Montilivi engalanado. Enfrente, por primera vez, un Barcelona que recuperó la pareja Leo Messi-Luis Suárez y donde Aleix Vidal ocupó en esta ocasión el hueco que deja la lesión de Oussmane Dembelé. El Girona, por su parte, acudió a la cita con un once con las rotaciones como protagonistas y con el keniata Olunga fue de la partida en ataque en detrimento del uruguayo Stuani. Ni Granell, ni Kayode ni Mojica aparecieron en el once inicial.

Los dos equipos persiguieron dos objetivos distintos. La ilusión gerundense de batir a los culés por primera vez ante la ambición de los de Ernesto Valverde de mantener a siete puntos al Real Madrid. Con esa premisa salieron los azulgrana al terreno de juego, que dominaron los primeros compases del choque. Los locales asomaron por primera vez en ataque pasados los 10 minutos de juego aunque sin llevar mucho peligro al marco de Ter Stegen.

Messi tuvo una de las mejores en la primera mitad con un gran lanzamiento de falta y una mejor respuesta de Iraizoz realizando una gran parada. El '10' tuvo a Maffeo como pareja de baile y el defensa se encargó de marcar por todo el campo en defensa al astro argentino, menos letal que los anteriores partidos.

Tras la ocasión del argentino, Jordi Alba enganchó una volea a la salida de un córner que terminó con Aday introduciendo el balón en su propia meta. Un 0-1 que dejó el partido muy cuesta arriba para el Girona que no renunció a buscar la meta azulgrana, aunque con más ímpetu y corazón que cabeza y sin grandes ocasiones.

MÁS DOMINIO CULÉ EN LA SEGUNDA PARTE

En la reanudación, más de lo mismo. El dominio azulgrana se acentuó y los de Valverde ampliaron su renta rápidamente para evitar suspense. Aleix Vidal realizó una gran jugada con un taconazo que el propio Iraizoz, tras el engaño de Luis Suárez, introdujo sin querer en su propia portería. El Girona no se amilanó tampoco con este tanto y continuó insistiendo en busca de recortar distancias con un par de llegadas tras el gol visitante.

El 'Txingurri' dio entrada entonces a Sergio Busquets en busca de dormir definitivamente el partido. El conjunto de Machín tuvo unos minutos plácidos con el balón, pero sin concretar ocasiones peligrosas y recibiendo la sentencia por parte de Luis Suárez. El uruguayo se plantó ante Iraizoz y fusiló con un buen disparo. Con el Girona entregado y amagando más que golpeando hasta el final, el equipo blaugrana se limitó a esperar el pitido final.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: GIRONA 0, FC BARCELONA, 3 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

GIRONA: Iraizoz; Maffeo (Marlos, min.78), Juanpe, Espinosa, Ramalho, Aday (Mojica, min.68); Aleix García, Pere Pons, Douglas Luiz, Portu y Olunga (Kayode, min.59).

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Iniesta (Denís Suárez, min.79), Paulinho (Busquets, min.66); Aleix Vidal (André Gomes, min.79), Luis Suárez y Messi.

--GOLES.

0 - 1, min.17: Aday, en propia puerta.

0 - 2, min.48: Iraizoz, en propia puerta.

0 - 3, min.69: Luis Suárez.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano) Amonestó a Maffeo (min.22), Aday Benítez (min.40) y Kayode (min.82) por el Girona.

--ESTADIO: Estadio Municipal de Montilivi. 13.500 espectadores.