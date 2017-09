El tridente made in USA de Aquimisa Carbajosa

Pueden parecer tres turistas o alumnos de español por sus vestimentas y por su altura, pero son los tres nuevos fichajes extranjeros de Aquimisa Carbajosa para esta temporada en Liga EBA. Llegan desde Estados Unidos y luchan por integrarse en sus primeros días en Salamanca, una ciudad en la que el choque cultural con sus lugares de procedencia es pronunciado.

Jalen Pendleton, llegado desde Indiana (EEUU), toma la palabra en la Plaza Mayor. "Es la primera vez que estoy en España y me gusta mucho Salamanca. La gente es muy amable y me siento como en casa", indica el nuevo base de Aquimisa que no llega para cumplir expediente esta temporada en EBA con el club de Carbajosa. "Obviamente mis aspiraciones son ganar y ayudar en todo lo posible al equipo en las competiciones, y como no, conseguir un ascenso. En definitiva, seguir sumando éxitos en mi carrera profesional", describe ambicioso Pendleton.

Damon Lee Jones, con una radiante sonrisa en la boca, apunta que llega desde Ohio (EEUU) con muchas ganas y que ya sabe lo que es convivir con los salmantinos. "Lo que me sorprendió al llegar es que por lo general la gente es muy amable y fácilmente te ayudan para darte cualquier indicación, aunque es muy difícil encontrar a gente en el día a día de la ciudad que hable inglés, y eso nos limita mucho", lamenta Jones, que de sus experiencias europeas en Dinamarca o Irlanda, se queda con España, de largo. "Mis expectativas pasan por ganar. Es nuestro primer año en EBA y buscamos dejar un buen sabor de boca, dar una buena impresión y hacerlo mejor cada día. Somos un equipo joven y además de seguir creciendo queremos ser los mejores representantes de la ciudad y que se sientan muy orgullosos del equipo", añade el jugador exterior del bloque salmantino.

Por último, desde los cielos de la Plaza Mayor, se presenta Enuoma Ebinum, nigeriano con pasaporte norteamericano que llega a la capital charra procedente de Meryland. "Es mi primera vez en Europa y estoy adaptándome a las reglas del baloncesto de aquí, pero estoy muy contento", apuntala la torre del Aquimisa Carbajosa.

Los resultados llegarán o no pero lo que sí prometen es espectáculo.