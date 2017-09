Messi se supera a sí mismo

El Barcelona se gustó ayer ante el Éibar al que goleó (6-1) sin un esfuerzo sobrehumano y es que los culé administraron energías teniendo en cuenta que el fin de semana también hay Liga y la próxima semana regresa la Liga de Campeones. Los de Valverde con muchas rotaciones no tuvieron piedad de un Eibar que no pudo competir en igualdad de condiciones. Sorprendió la suplencia de Luis Suárez.

El partido comenzó como se esperaba con el Barcelona dominando y atascando al conjunto armero en su área a base de posesión. Las ocasiones se iban sucediendo en el área visitante hasta que en el minuto 19 tiró la pared Iniesta con Semedo, que metió el pie con muchísima habilidad ante Gálvez dentro del área y acabó cayendo al suelo. Penalti. Tras tanto debate sobre los polémicos penalties del PSG y quién debería tirarlos, el argentino se aproximó el balón sin oposición de sus compañeros y ejecutó el 1-0. En Barcelona no hay debate con Messi en el campo. Neymar eso lo sabía y le pedía permiso de forma respetuosa cuando quería ser el lanzador. Jerarquías.

En el minuto 39, en un saque de esquina la puso Denis al corazón del área y entró Paulinho como un tren de mercancías para elevarse por encima de todos y fusilar a Dmitrovic con un cabezazo certero. Otro debate zanjado sobre si Paulinho iba a pegar en el Barcelona o no. Dos goles en los últimos dos choques. Se nota que no tiene el ADN Barça pero ayer no desentonó y fue uno de los más destacados de los de Ernesto Valverde. Cosas del fútbol. Las bromas del verano sobre su fichaje parece que se van disipando con el inicio de competición del cuestionado centrocampista brasileño. A todo esto el Eibar aprovechaba algún despiste culé para aproximarse pero sin mayor peligro.

Faltaba más de Messi. Resultado cómodo al descanso para un Barcelona que tampoco completó un buen primer tiempo, pero al que le bastó con dos acciones puntuales. El penalti que sacó Semedo con habilidad y que ejecutó Messi y el gol de Paulinho a la salida de un córner. En la reanudación, el Barcelona comenzó a apostar por la velocidad de Deulofeu en la banda derecha, intentando hacer de Dembelé, pero el canterano no tenía la noche y acabó sustituido. Sabe que tiene la oportunidad de su vida para triunfar en el Barcelona tras la lesión de larga duración de Dembelé.

En el minuto 55 un pase en diagonal hacia la derecha, Paulinho la dejaba pasar entre las piernas de manera muy inteligente, recibía Messi, arrancaba, frenaba en seco en la frontal para sentar a su par, y su disparo ajustado volvía a encontrarse con Dmitrovic. En el rechace, Denis Suárez fusiló a placer.

Respondía el Éibar a los pocos minutos en un magnífico centro Juncá desde la derecha, Piqué estuvo lento en el repliegue y Sergi Enrich apareció en el corazón del área para rematar de primeras a la red. El de la honra para los de Mendilibar.

No obstante, en la siguiente jugada Leo Messi volvía a marcar con tiro ajustado al palo desde la frontal del área, pero es que el argentino en una buena combinación con Paulinho hacía su tercer tanto en el minuto 62. Se apagó el choque con los cambios y con lo abultado del marcador pero Messi tras desconectar unos minutos en el minuto 87 cazó otro balón para poner el sexto y el cuarto en su renta particular. Otra lección del argentino.