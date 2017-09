Salamanca acoge esta semana la XVII Copa Castilla y León de baloncesto femenino

Salamanca acogerá del 20 al 22 de septiembre la XVII Copa Castilla y León de baloncesto femenino, que enfrentará a los equipos Perfumerías Avenida, Embutidos Pajariel Bembibre y Quesos El Pastor de Zamora.

El evento deportivo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, está enmarcado en la conmemoración del 25 aniversario del ascenso del Club Baloncesto Avenida a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Por este motivo, la entrada será gratuita hasta completar el aforo del recinto.

Cabe destacar, que los tres equipos que compiten en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional de la Comunidad competirán en la celebración de la XVII Copa Castilla y León.

El pabellón municipal de Würzburg acogerá, por segundo año consecutivo, la celebración de esta fiesta del baloncesto regional en la que los tres equipos lucharán por el título autonómico.



CALENDARIO:

Miércoles, 20 de septiembre: Perfumerías Avenida vs Quesos El Pastor, 20:30h

Jueves, 21 de septiembre: Quesos El Pastor vs Embutidos Pajariel, 20:30h

Viernes, 22 de septiembre: Embutidos Pajariel vs Perfumerías Avenida, 20:30h.