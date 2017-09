Messi anula a la 'Juve' e inspira al Barça (3-0)

El FC Barcelona ha ganado este martes a la Juventus en el Camp Nou (3-0) en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un estreno europeo de calidad en el que los blaugranas batieron a su último verdugo y con un Leo Messi que, con su doblete y siendo providencial, por fin pudo batir al veterano Gianluigi Buffon por primera vez en su carrera.

Ante una Juventus que salió 'enchufada' y que dominó la primera parte, el Barça encontró gracias a Leo Messi y a su gol al borde del descanso la válvula de escape de lo que apuntaba a infierno y que acabó siendo una fiesta. El Camp Nou coreó a los suyos, cantó goles y vitoreó pases para abrir la 'Champions' de la mejor de las maneras y viendo a su emblema, Messi, llevando la batuta.

Messi, a sus anchas por el feudo blaugrana, escondió una primera parte gris, en la que la Juventus tuvo hasta cuatro jugadas claras para poner por delante en el marcador. Pese a las bajas, la 'Vecchia Signora' salió dispuesta a liderar el baile y el cotarro pero la voz cantante estaba reservada para el '10' blaugrana; doblete de Messi y fantasmas del pasado olvidados.

Con una segunda parte de claro dominio culé, con los goles que confirmaron la victoria y un cuarto que no subió al marcador, el Barça empieza fuerte la competición y mandando un claro mensaje al que en principio debe ser su mayor rival. Pese a la goleada del Sporting de Portugal ante Olympiacos en Grecia, será la 'Juve' quien dispute una primera plaza que, de momento, está más cerca del bando catalán.

Avisó De Sciglio con un trallazo lejano, antes de lesionarse, de que la 'Juve' venía dispuesta a doblegar al Barça. Bajas, cambios de relevancia como el adiós de Dani Alves, pero la misma esencia para maniatar a un Barça muy seguro atrás pero que no encontraba la manera de zafarse de los ataques juventinos. Ter Stegen, un muro ante Dybala, Pjanic o Higuaín, permitió al Barça coger aire y prepararse para un nuevo guión.

Y por fin Leo Messi pudo batir a 'Gigi' Buffon. Nunca antes lo había hecho, pero los más de 300 minutos de sequía del argentino ante el veterano internacional italiano acabaron cuando al borde del descanso Messi se fabricó la jugada perfecta él mismo, sabiendo que Luis Suárez le devolvería la pared tirada al milímetro, y ajustó el disparo para batir, por fin para él, al hasta ese momento infranqueable Buffon.

Inspirado, Messi envió un balón al palo y en el rechace Buffon a punto estuvo de introducirse de forma involuntaria en su propia meta. Al verse arriba en el marcador el Barça se tranquilizó y dispuso de un control total y acciones transformadas en gol. Rakitic, que ya marcó a la Juventus en la final de Berlín 2015, repitió ante los 'bianconeri' tras una jugada de Messi, que pondría el 3-0 definitivo en jugada personal, caracoleando para hacerse hueco antes de engañar a Buffon con un tiro cruzado imparable.

Debutó con el Barça en la 'Champions' como titular Ousmane Dembélé, pero el extremo francés, por la derecha, no tuvo demasiada presencia. De hecho, no atinó a rematar una acción tras fallo del rival en el área y tampoco pudo correr la banda a sus anchas. Ya en la segunda parte entró también Paulinho, desapercibido, mientras que Nelson Semedo, titular, no tuvo problemas pese a no prodigarse en ataque.

Buen debut de un Barça que sigue sin encajar goles en este arranque impoluto de temporada. Tres de tres victorias en LaLiga Santander y un primer triunfo esperanzador en la 'Champions' ante la actual subcampeona de la afición. A falta de que los nuevos se acoplen del todo, Leo Messi, que sigue firmando goles pese a no firmar su renovación, es el líder de un maquillado Barça que sigue empeñado en volver a reinar en el 'Viejo Contintente'.