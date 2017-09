Márquez triunfa en terreno hostil

El piloto español Marc Márquez (Repsol) ha conquistado este domingo el triunfo, cuarto del año, en la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino tras superar, en la última vuelta, al italiano Danilo Petrucci (Ducati), segundo, y asciende al liderato del Mundial de motociclismo empatado a puntos con el también italiano Andrea Dovizioso (Ducati), tercero en la cita en Misano.

De esta manera, el de Cervera suma 199 puntos en el campeonato del mundo, los mismos que posee Dovizioso. Con ambos con cuatros victorias esta temporada, las segundas posiciones otorgan la cabeza de la clasificación al catalán. A 16 puntos se encuentra Maverick Viñales (Yamaha), cuarto este domingo.

Con la pista mojada por completo, los riesgos debían reducirse al mínimo, sobre todo tras ver que sólo 15 pilotos de Moto3 y 16 de Moto2 habían conseguido terminar las carreras previas en el circuito Misano-Marco Simoncelli.

Así, dio comienzo la salida con Jorge Lorenzo (Ducati) sacando provecho de la situación y situándose en cabeza de carrera con un magnífico ritmo. Sin embargo, cuando lideraba solo resbaló y se fue al suelo en la curva 6, echando al traste sus aspiraciones. El italiano Danilo Petrucci (Ducati) tomó el testigo.

La lluvia, en cambio, fue abandonando poco a poco la prueba y facilitando la competición. Marc Márquez, mientras, mantenía su segunda plaza y la defendía como podía ante el acoso del líder del Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

En el último tramo de la carrera, Dovizioso optó por no arriesgar y poner punto y final a su caza al de Cervera, valiente para unos y temerario para otros. Y es que el catalán buscó constantemente la rueda de Petrucci; si conseguía adelantarle y ganar la carrera, se haría con el coliderato, y si no, 'Dovi' continuaría una semana más en lo más alto de la clasificación.

Su jugada salió a la perfección; al final de la recta, adelantó a Petrucci y ya no abandonó la posición de privilegio. Su valentía encontró premio. Completaron el podio el propio Petrucci y Dovizioso, que ahora deberá compartir su liderato.

En cuanto al resto de españoles, Maverick Viñales (Yamaha) terminó cuarto, Àlex Rins (Suzuki) lo hizo octavo, Pol Espargaró (KTM) finalizó undécimo, justo por delante de Álvaro Bautista (Ducati), y Dani Pedrosa (Repsol Honda) concluyó en la decimocuarta plaza. Lorenzo, Aleix Espargaró (Aprilia), Héctor Barberá (Ducati) y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) no consiguieron completar la prueba.



"ESPERO QUE MI AFICIÓN NUNCA HAGA ESTO"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), ganador del Gran Premio de San Marino, ha asegurado que tenía la intención de conformarse con la segunda posición este domingo, pero que ha pensado que cinco puntos podrían "servir" y decidir en la última carrera en Valencia, además de describir como "desagradable" el ambiente creado por los abucheos de los seguidores italianos.

"Es una situación que no me gusta, sobre todo cuando te caes y aplauden la caída. Espero que en Aragón, en España, mi afición no lo haga nunca con ningún piloto; nos estamos jugando la vida y hay a aficionados a los que se le olvida. Es bastante desagradable", declaró en Movistar MotoGP sobre los aplausos que se escucharon tras su caída en el 'warm up' y los abucheos al subir al primer cajón del podio.

Por otra parte, el catalán, ahora nuevo líder del Mundial con los mismos 199 puntos que Andrea Dovizioso (Ducati), explicó el desarrollo de la cita en Misano. "Ha sido durísima, cuando he pasado la línea de meta he chillado. Ha sido una carrera de mucha tensión, después de la caída del 'warm up' he estado toda la carrera retenido, porque vimos muchas caídas en Moto3 y Moto2 y sabía que no podía fallar. He intentado gestionar la carrera de la mejor manera", subrayó.

"Al principio, Jorge -Lorenzo- iba muy rápido, no me acababa de encontrar y he decidido controlar un poquito a Dovizioso para que ganase Jorge y perdiésemos los menos puntos posibles. Durante la carrera me he sentido cómodo, aunque ha habido momentos de sufrimiento. En la última vuelta he tenido un plus. Tenía pensado quedarme segundo, pero he pensado que el campeonato está muy apretado y que cinco puntos no se sabe si en Valencia te pueden servir", prosiguió.

Además, recalcó que puntuar lo máximo será imprescindible para cuando Ducati empiece a trabajar en equipo. "Ese ha sido uno de los pensamientos por los que atacar. Ducati ha dado un gran paso, está yendo rápido en seco y en agua en todos los circuitos. Si tú eres el más rápido en pista no tendrás estos problemas. Debemos estar concentrados en nuestro box y sacar el 100% como este fin de semana", manifestó.

Por último, el de Cervera restó importancia a sus tres caídas del fin de semana. "No me gusta tener caídas pero siempre miro el lado positivo: creo que si no me hubiese caído en el 'warm up' me hubiese caído en carrera. Estamos yendo rápido, pero las caídas no vienen por sí solas, vienen porque estamos yendo al límite", concluyó.