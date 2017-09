El mercado llega a su final sin que el Barcelona realice ningún fichaje

El Fútbol Club Barcelona no ha realizado ningún fichaje en el último día de plazo. A pesar de no llegar hasta la hora de cierre, el equipo azulgrana ha comunicado que no iba a realizar movimientos tras verse obligado a renunciar a Coutinho y Di María, los dos jugadores por los que ha peleado hasta el momento.

A mediodía ya estaba claro que no iba a poder fichar a Coutinho ante la negativa del Liverpool a escuchar ninguna oferta, y por la tarde el objetivo ha sido el argentino, pero el PSG no ha aceptado la última propuesta realizada por los azulgrana.

El club ha convocado para este sábado una rueda de prensa en la que sus directivos explicarán las operaciones fallidas durante este verano.

El último día del mercado de fichajes para a finalizar sin operaciones de gran calado, puesto que el Real Madrid ya había anunciado que estaba más que satisfecho con la plantilla actual y el Atlético de Madrid no podía inscribir ahora jugadores. De hecho, el Chelsea ha inscrito a Diego Costa en la lista de la Liga de Campeones y le obliga a volver a Londres y pedir perdón antes de tratar su marcha al club colchonero en el mercado de invierno.