Muguruza se mete en las semifinales de Wimbledon

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se vuelve a encontrar a las puertas de pelear por un 'Grand Slam' después de alcanzar este martes las semifinales de Wimbledon, tercer 'grande' de la temporada, tras dominar con autoridad a la rusa Svetlana Kuznetsova en dos sets por 6-3, 6-4.

Dos años después de perder la final ante la estadounidense Serena Williams, la de Caracas tiene ante sí una buena oportunidad de saborear la gloria en la hierba londinense, donde demostró una vez más que no está acuciada por ningún tipo de duda. De momento, ya está en semifinales, las terceras de su carrera en un 'Grand Slam', y espera a la estadounidense CoCo Vandeweghe o la eslovaca Magdalena Rybarikova, con las que peleará por un puesto en la final.

Bajo la supervisión de Conchita Martínez, campeona en el All England Tennis Club en 1994, parece que Muguruza está más serena que en los meses previos de la temporada. Ante la alemana Angelique Kerber tiró de fuerza mental para remontar y ante una veterana como Kuznetsova fue muy sólida para llevarse el billete en apenas hora y cuarto, manteniéndose como le mejor opción del tenis nacional tras las eliminaciones el lunes de Roberto Bautista y, sobre todo, Rafa Nadal.

"Creo que jugué bien. Hemos jugador muchas veces juntas y tenía claro lo que tenía que hacer. Intenté no pensar mucho, ir por ello y simplemente jugar mi tenis. La final de 2015 parece muy lejana, pero he aprendido muchas cosas y creo que es un gran cmabio. Mi irrupción en el tenis fue aquí así que volver a semifinales me deja muy feliz", señaló Muguruza tras el partido.

La decimocuarta cabeza de serie, que se aseguró volver al 'Top 10' del ranking de la WTA, no estuvo tan demoledora como ante Kerber y se quedó en 14 golpes ganadores, pero supo aprovechar sus oportunidades para dominar a una Kuznetsova, una rival poco habituada a brillar en esta superficie y no jugaba los cuartos de Wimbledon desde hace una década, pero que se había plantado en esta ronda sin perder un set.

Sin embargo, y tras un pequeño retraso por la aparición de la lluvia, fue la rusa la que empezó amenazando, con una buena opción para romper en el tercer juego. Pero la de Caracas demostró su buena cabeza para salvar esta situación y luego aprovechar un horrible juego de la de San Petersburgo para encontrarse el 'break'.

Muguruza afianzó entonces su tenis, sobre todo en el servicio, y no desperdició ese valioso botín para cerrar la primera manga. Kuznetsova quiso reaccionar con su habitual tenis sólido y volvió a tener una oportunidad de rotura que no aprovechó.

La finalista de 2015 siguió esperando su oportunidad y de nuevo los errores de la rusa le permitieron lograr la rotura, sentenciada con un poderoso 'drive'. La hispano-venezolana se aferró a su saque para guardar esa renta y no dar opciones a más emoción.