La llama de los Juegos Olímpicos en manos salmantinas

Hay un verano que cambió la historia del deporte español y la fisionomía de Barcelona para siempre. Fueron los Juegos Olímpicos de 1992, ese año en el que España lucía palmito a nivel internacional con la cita olímpica y con la Expo de Sevilla. Un año insuperable.

En esa cita histórica en la ciudad Condal Salamanca estuvo representada por cuatro deportistas. Ángel Hernández (salto de longitud), Antonio Sánchez (400), Miriam Alonso (400) y Dori Ruano (ciclismo) fueron los que representantes salmantinos. Ahora, 25 años después la huella de Barcelona 92 sigue muy presente en España. En julio de 1992 la antorcha olímpica pasó cerca de la provincia y 31 salmantinos portaron la antorcha olímpica ese fin de semana en el camino del símbolo hasta Barcelona. El primero en cogerla fue el bejarano Antonio Sánchez, que en Barcelona compitió en sus terceros juegos tras sus experiencias en Los Ángeles y Seúl. "Fueron los mejores juegos de la historia hasta Pekín en 2008", remarcó Antonio Sánchez a este diario, mientras que recordaba que llegó con 28 años a la cita donde cayó en el 4x400 en la primera ronda.

"Lo especial fue jugar en casa ya que para el deporte español fue muy bonito. Yo ya había ido a otros JJOO y lo que más me llamó la atención es que fuéramos locales", puntualiza el exatleta bejarano.

En ciclismo, en carrera en línea de mujeres, Dori Ruano se plantó en Barcelona con solo 22 años debutando en una cita olímpica. "Era muy joven y llevaba solo tres años compitiendo por lo que no tuve mucha conciencia de lo que estaba viviendo en aquel momento, aunque después con el tiempo sí lo he valorado más", especifica Dori Ruano. Hizo un tiempo de 2:09:42 en ruta y acabó en el puesto 42. Para Ruano fue un bautismo olímpico ya que luego en Sydney 2000 y Atenas 2004 firmó buenas actuaciones. "No pude disfrutar mucho de la villa olímpica y ese ambiente ya que estábamos alejados de aquello para nuestra prueba y nos perdimos aquellas experiencias", relata la exciclista salmantina.

La expedición salmantina además de Antonio Sánchez y de Dori Ruano estaba compuesta por dos salmantinos de adopción: Miriam Alonso y Ángel Hernández.

Aquel verano del 92 marcó a un país, a una generación y a todos los deportistas españoles. Insuperable.