Rajoy felicita a las campeonas y ya piensa en el Mundial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido este lunes en la Moncloa a la selección española de baloncesto femenino tras su triunfo este domingo en el Eurobasket de la República Checa y ha declarado que las chicas del combinado de Lucas Mondelo son "las mejores" puesto que han hecho "felices a mucha gente" sin pedir "nada a cambio", deseándoles otro "resultado magnífico" en el Mundial de 2018.

"Muchas felicidades. Le comentaba antes a la capitana (Laia Palau) que continuase el año que viene y que vamos a ganar el Mundial, a Estados Unidos incluido, porque somos sin duda alguna las mejores", comenzó su intervención Rajoy este lunes. "Decía en su intervención el presidente de la Federación Española de Baloncesto y ex jugador, Jorge Garbajosa, que era un honor estar aquí en Moncloa, pero el honor es para todos nosotros", apuntaba.

El mandatario, que recibió una medalla de oro por parte de la capitana del combinado español, indicó además que, tras haber logrado la tercera corona continental en una "magnífica" final ante Francia (71-55), "la inmensa mayoría de españoles se siente identificado" con las chicas dirigidas por Mondelo. "En el deporte se ve la alegría, pero lo que no se ve es el esfuerzo que hay detrás. Este es un buen mensaje: hay que trabajar y esforzarse, porque este es el fruto", expresó.

"Como presidente y como ciudadano español estoy muy honrado. Me gusta el baloncesto, como a muchísima gente en este país, porque es el deporte con más seguidores después de otro que no me acuerdo cuál es", bromeó Rajoy, quien reconoció haber jugado a 'minibasket' cuando era joven. "En todos los campeonatos que habéis estado habéis logrado unos resultados magníficos y en el Mundial de 2018 estoy seguro de que lo haréis también", deseó.

Además, el presidente del Gobierno confesó su seguimiento del equipo español en la República Checa con una anécdota personal. "Me han dado antes un papel con vuestros resultados, pero faltaba un día. El jueves 20 estabais jugando con Letonia y yo lo sabía porque estaba en Bruselas encerrado en una habitación con los 28 jefes de Estado de la Unión Europea. Al lado tenía al presidente letón viendo el partido en una tableta. Le dije que sus posibilidades eran pocas, que las cosas son cómo son y luchar contra los hechos objetivos es imposible", explicó.

Para concluir, Rajoy destacó que el triunfo español en el Campeonato de Europa "fue una gran satisfacción" para todos y, "más aún hacerlo contra Francia", aunque puntualizó que "por lo buenas que son y no por otras razones". "Habéis hecho feliz a mucha gente y no le habéis pedido nada a cambio, que es lo que mejor se puede hacer en la vida. Gracias", concluyó su intervención.

"ESPERAMOS QUE NO SEA LA ÚLTIMA VEZ QUE VENIMOS AQUÍ"

Por su parte, la capitana de la selección española de baloncesto, Laia Palau, afirmó su deseo de que ésta no sea "la última vez" que visitan el Palacio de la Moncloa, lo que significará nuevos triunfos y nuevos metales para el deporte español y, en este caso, para el a veces poco valorado baloncesto femenino que tantos éxitos ha cosechado.

"Estamos muy contentas porque estamos haciendo las cosas bien. No lucimos nuestras mejores galas porque ha sido una noche larga, pero lo que sí reluce mucho es este oro", mencionó Palau, que en nombre del combinado nacional se mostró "muy orgullosa de poder llevar el baloncesto femenino español donde realmente se merece".

En ese sentido, también quiso felicitar a las chicas el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, quien dijo sentirse "muy feliz" y "agradecido" por los éxitos logrados por el conjunto de Mondelo. "Tenemos un reto que es organizar un campeonato del mundo el año que viene, contamos con el apoyo del Gobierno, y nuestro objetivo es hacerlo tan bien como ellas defienden a nuestro país cuando se ponen la camiseta de España", finalizó.