El futbolista salmantino Álvaro Arbeloa anuncia su retirada

El futbolista salmantino Álvaro Arbeloa, que la última temporada militó en el West Ham United inglés, ha confirmado su retirada del fútbol profesional tras 16 temporadas y ha asegurado que ha sido "un afortunado" por haber jugado en el club de su "vida", el Real Madrid, además de afirmar que ha decidido poner fin a su carrera porque no le atrae "el tema económico" de jugar en otras ligas como China o Estados Unidos.

"Ya tengo decidido colgar las botas, dejar el fútbol. He hablado con muchos compañeros, amigos, y todo el mundo me ha animado a que siga", confirmó. "Sé que he sido un afortunado por todo lo que he vivido y ganado. He jugado en el club de mi vida. Me quedo con el día a día", añadió.

El lateral salmantino subrayó que ha vivido el fútbol como ha querido y que en este momento no siente la necesidad de poner rumbo a ligas exóticas. "Para mí, el fútbol ha sido pelear día a día, competir. Las opciones de seguir jugando al fútbol por el tema económico, como irte a China o Estados Unidos, es algo que ahora, cuando ha llegado el momento, no me lo he planteado", explicó.

"Para mí, el fútbol ha sido competir día a día, ir a entrenar y darlo todo, en el día libre montar un entrenamiento y llamar a compañeros para ir a entrenar. Creo que ha llegado el momento de decir basta, porque las opciones que tengo no son lo que me ha gustado del fútbol", añadió.

Además, Arbeloa proclamó de nuevo su amor eterno por el Real Madrid. "Siempre he intentado defender al Madrid y para hacer eso no tienes que tener miedo a ciertas consecuencias. Sin trabajar en el Madrid este año he intentado defenderlo igualmente", indicó.

Por último, confesó que siente "debilidad" por el delantero francés Karim Benzema. "A Benzema, si no estuviese en el Madrid, todo el mundo querría ficharle. Es un jugador que cuando lo tienes en tu equipo y eres capaz de ver lo que hace, lo quieres para ti siempre. Es un futbolista que los que vemos el fútbol sabemos apreciar lo bueno que es", manifestó.

"Esta temporada ha sido una temporada que ha ido de menos a más y que ha acabado de manera brillante; en la 'Champions' ha quedado para el recuerdo esa jugada, pasará a la historia -ante el Atlético en semifinales-. Es un futbolista por el que siempre he tenido debilidad porque, para mí, es el delantero perfecto para el Real Madrid. Cristiano y Bale, cuando ha estado bien, lo quieren siempre con ellos", concluyó.

SIETE TEMPORADAS DE BLANCO Y PRESENTE EN LOS ÉXITOS DE 'LA ROJA'

Arbeloa inició su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid, antes de dar el salto a Primera de la mano del RC Deportivo en la temporada 2006-07. En ese mismo mercado invernal, Rafa Benítez, que después también sería su técnico en el equipo blanco, le reclamó para el Liverpool, en el que estaría hasta 2009.

Ese verano, el Real Madrid volvió a llamarle y en él jugó durante siete temporadas, en las que conquistó dos Ligas de Campeones, una Liga, dos Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Además, el salmantino fue parte del grupo que con la selección española conquistó el Mundial de Sudáfrica (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012). En total, disputó 56 partidos internacionales con 'la Roja'.