El adiós de Rafa Iglesias

El miércoles 21 de junio de 2017 fue el día en el que el último gran referente del atletismo salmantino hasta la brutal aparición de Álvaro de Arriba anunciaba que no volveremos a verle en la línea de salida de las competiciones del más alto nivel. Este miércoles, en la Diputación de Salamanca, Rafa Iglesias comunicó que cuelga las zapatillas para codearse con los mejores, aunque el atletismo nunca podrá dejarlo.

Lo hizo acompañado del concejal y el diputado de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo y Jesús María Ortiz, el delegado provincial de atletismo, Moisés Muñoz, y su amigo y además gran atleta Sergio Gallardo. Rafa Iglesias lo deja a punto de cumplir 38 años y después de haber llevado el nombre de Salamanca por toda Europa y el resto del mundo.

Y entiende que lo ha hecho en un muy buen momento: pocos meses después de estar a un gran nivel en la maratón de Valencia, donde fue el mejor español, como le ha ocurrido en tantas ocasiones.

Y es que el atleta charro ha probado las mieles del éxito y también la amargura de las lesiones, que han sido las grandes culpables de que no le hayamos visto en unos Juegos Olímpicos, la única gran competición en la que no ha conseguido estar. Intentó por todos los medios y sacrificando muchas cosas ir a Londres y Río Janeiro, pero no tuvo la suerte que todo deportista, por muy grande que sea, necesita.

Rafa Iglesias lo ha ganado todo, aunque él mismo no le da tanta importancia a eso: "Podría hablar de que soy campeón de España, pero prefiero hacerlo de algo que no aparece en el ránking: los trofeos se llenan de polvo, pero tener amigos como los que tengo es impagable".