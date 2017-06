El Valencia Basket conquista la primera Liga ACB de su historia

El Valencia Basket se proclamó campeón de la Liga Endesa con otra exhibición (87-76) ante el Real Madrid en el cuarto partido, celebrado este viernes al calor de su público en La Fuente de San Luis, donde cerraron el Playoff final con 3-1 y el primer título liguero de su historia para irrumpir en seis años de dominio Madrid-Barça.



Los de Pedro Martínez tumbaron al campeón desde un espectacular segundo cuarto en el que un 24-3 de parcial dejó al borde del colapso al Madrid. Los de Pablo Laso apretaron al final del tercer cuarto y a cuatro minutos del final llegaron a ponerse a seis puntos (75-69). No tembló el Valencia pese a ver reducida la renta que llegó a ser de 23 puntos para levantar el título en su segunda final liguera tras la de 2003.



El equipo 'taronja' hizo historia ante el gran dominador del baloncesto nacional con la tercera victoria seguida ante el Madrid en esta serie final. La diferencia en el rebote (52-26) y ese golpe en la mesa antes del descanso marcaron la decisiva victoria de un Valencia que pudo desquitarse de las finales perdidas este año en Copa del Rey y Eurocup. Dubljevic fue elegido MVP. Sato tiró del carro en el momento delicado y Sastre lideró con 19 puntos el acierto coral de los valencianos.



No tardó en quedar palpable sobre el parqué el dispar momento de ambos equipo. En el día clave, el Madrid no era el que arrasó por Europa durante la temporada y el Valencia sí mostraba el hambre y la calidad de un aspirante entonado. Con todo, los de Laso se marcharon por delante tras el primer cuarto (19-29) gracias a Reyes, ante un Randolph superado en las rotaciones incluso por Nocioni, y Ayón.



En cambio, en los locales Sastre sorprendía con nueve puntos. En el Valencia, el choque fue una prolongación del tercer partido. Un estado de gracia en cada camiseta. Dubljevic generó espacios y sólo la falta de acierto impidió a los 'taronja' mandar tras 10 minutos. Sin embargo, con los cambios, el Madrid hizo aguas, mientras que Sato, Vives y Oriola provocaron el trance de La Fonteta.



La defensa local no dejó enchufarse a ningún rival y la diferencia en el rebote (21-9, al descanso) permitió ametrallar el aro blanco a un Valencia lanzado. Hasta 24-3 llegó el parcial 'taronja', con acierto total, mientras Laso aceleraba el regreso de titulares a la cancha. Ni Llull ni Ayón lograron cortar la sangría, ni la defensa blanca acertó a reaccionar (48-31).



EL VALENCIA NO TIEMBLA



Sobrepasado el campeón, la épica no le funcionó. Necesitaba meterse en el partido a marchas forzadas, pero no especuló el Valencia. Los de Pedro Martínez volvieron a contar con un inspirado Sastre en la reanudación (55-33). El Madrid estuvo en el intercambio de golpes, sacó provecho de una zona de 3 y 2, y un parcial de 0-9 en al final del tercer cuarto le dio la opción de defender el trono en los últimos 10 minutos.



Laso se la jugó con Ayón, Llull -terminó con 23 puntos-, Carroll y Nocioni. El argentino, en su despedida profesional, y el artillero estadounidense elevaron la apuesta del aspirante (75-69). La valentía de Sato y los incontables rebotes, con MVP Dubljevic y Oriola, impidieron el regreso de la serie a Madrid. Los de Laso hincaron rodilla, un Madrid sin continuidad desde el varapalo de la Euroliga, y los de Pedro Martínez escribieron su página en la historia del baloncesto español.



FICHA TÉCNICA



Resultado: Valencia Basket, 87 - Real Madrid, 76. (48-31, al descanso).



Equipos:



Valencia Basket: Diot (11), San Emeterio (7), Sastre (19), Sikma (8) y Dubljevic (1) --quinteto titular--; Thomas (12), Sato (10), Vives (3), Oriola (7) y Rafa Martínez (9).



Real Madrid: Llull (23), Rudy Fernández (8), Taylor (7), Reyes (6) y Ayón (10) --quinteto inicial--; Doncic (2), Maciulis (2), Carroll (11), Nocioni (6) y Randolph (1).