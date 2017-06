Álvaro de Arriba, a por el Mundial y la Copa de Europa

Álvaro de Arriba se enfrenta este miércoles a su primera -y espera que única- oportunidad de lograr la mínima en busca de un nuevo hito en su carrera: el Mundial de Londres (que se celebra del 5 al 13 de agosto). El atleta de La Fuente de San Esteban confía en alcanzar el objetivo, y hacerlo, además, bien. Con holgura. "Acabé muy fuerte en Castellón en la Liga, me noté muy suelto y también en el meeting de Andújar, que fue el primero al aire libre, y ya en el entrenamiento del lunes, que fue muy positivo, me vi muy bien, el cansancio tras completar el entrenamiento en altura estoy en muy buenas condiciones y me vi fuerte y con la seguridad de lograr la mínima", apunta antes de imaginarse la carrera: "Si la liebre acompaña y si el viento nos respeta voy a lograr el objetivo, ahora mismo puede andar en un tiempo de 1:45.30 -cuando la mínima exigida es 1:45.90-... puedo dar un buen golpe sobre la mesa", explica el mediofondista salmantino.

Por si la empresa de lograr la clasificación para el Mundial fuera poca cosa, Álvaro de Arriba se ha lanzado a por otro reto: lograr la clasificación para la Copa de Europa de selecciones, que se celebra en Lille (Francia) del 24 y 25 de junio. "No estaba en mis planes iniciales, pero la competición manda. En Huelva vamos a estar todos -Kevin López y Daniel Andújar, como principales rivales a batir- y tan solo hay una plaza. Es una motivación extra", señala confiado De Arriba.

Dependiendo de qué objetivo cumpla en Huelva, Álvaro de Arriba tomará un rumbo hasta el Mundial y otro. "Si no se logra la mínima, porque las condiciones no se dan, lo buscaremos en otro sitio, eso de momento no me preocupa. Y si lo consigo me gustaría salir a competir fuera de España como preparación para el Mundial".

De Arriba se jugará a las 20:05 horas su clasificación para el Mundial. El día lo tiene más que planificado: "Lo importante es descansar bien, por la mañana roda, y luego ya competir".