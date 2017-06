Álvaro de Arriba no falla y estará en el Mundial de Londres

Álvaro de Arriba no falló en el Meeting Iberoamericano de Huelva. Fue a por la mínima para participar en el Mundial de Londres de agosto, y la logró. Por tres centésimas. El billete para la capital del Reino Unido estaba fijado en 1:45.90 y el atleta del Barcelona cerró la carrera cuarto con 1:45.87, su mejor marca personal al aire libre —la anterior era el 1:45.93 que conquistó la pasada campaña en Madrid—.

Se habían sobrepasado ampliamente las 20:05 —la hora fijada para la final ´A´ de los 800 metros— y los mediofondistas y las liebres aún no estaban en sus puestos. La salida se retrasó aún más. Se colocaron dos veces en las calles y volvieron a retroceder. Casi diez minutos después de la hora fijada sonó el pistoletazo de salida. Álvaro de Arriba pedía en las horas previas una liebre que le ayudará y el sevillano Mauris Surel se lanzó en tromba a por la cabeza, lo logró nada más superar los primeros 120 metros. Álvaro de Arriba le seguía con toda la fuerza a escasos dos metros.

El tiempo intermedio de Surel —tras los 400 primeros metros— era buena señal: 51.39. Dos segundos por detrás, De Arriba. Comenzaba entonces la pelea en solitario en busca de asegurar la presencia en Londres. En la contrarrecta ´saltó´ como siempre, dio un acelerón para tener más en la mano el billete. 1:25 sumaba el cronómetro. El atleta de Burundi Antonie Gakeme encabezaba la carrera. Álvaro de Arriba superó la última curva con el crono descontando 9 segundos de la mínima. Kevin López apareció como una exhalación por la calle ´3´ y superó De Arriba también para lograr la mínima y hacer marca personal de la temporada. El atleta de la Fuente de San Esteban se dejó vencer en los últimos metros tras la exigencia del 800 ya con el pasaporte para Londres en la mano y el récord personal al aire libre: "Ha sido la mejor carrera de mi vida en meetings", indicó. "Estoy muy contento no solo por lograr el billete en el primer intento, sino por hacer mi mejor marca personal al aire libre y porque tácticamente creo que he estado perfecto", añadía. Tras Huelva, el seleccionador tiene en su mano a quién convocar: Kevin López fue segundo y toma ventaja. De Arriba avisa: "No tengo miedo a nadie".