Pepe deja el Madrid molesto porque no le ofrecen dos años, sino uno

El defensa portugués del Real Madrid, Kleper Laveran 'Pepe', ha confirmado su salida el próximo 30 de junio y ha denunciado que "las formas" del club blanco "no han sido las correctas" para intentar su renovación, al tiempo que aún no ha desvelado en qué club continuará su carrera.

"Las formas del Real Madrid no han sido las correctas. El Real Madrid no me ofreció renovar dos temporadas. Solo me ofreció un año". Está claro que no voy a seguir en el Real Madrid. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva", explicó Pepe en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press.

El portugués denunció que el Real Madrid no le ha "defendido con el tema de Hacienda". "Sabe que lo tengo todo al día y ¿tú has visto al club defenderme? Eso me ha molestado", reconoció, aclarando que todavía no tiene "nada firmado con nadie". "Podía haberlo hecho antes, pero quise esperar para no desestabilizar al equipo", añadió.

"Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo", explicó sobre su relación con el técnico francés, agregando que prefería "la sinceridad de Benítez".

"Me identifico mucho con él y eso que no me sacaba al principio. Zidane y Benítez son personas completamente diferentes. Yo me parezco mucho a Benítez en su forma de trabajar. Hay algunos que están iluminados, pueden ganar o pueden perder... Pero yo creo en el trabajo", concluyó Pepe.