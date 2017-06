El enfado de Nadal con el árbitro: "No me pitas más"

Rafa Nadal tuvo sus más y sus menos con el juez de silla encargado de arbitrar su encuentro con Roberto Bautista. El portugués Carlos Ramos le lanzó un ´warning´ en el quinto juego del primer set por demorarse en el saque, un episodio que provocó la ira del tenista cuando éste sentó en su silla. "Me vas a tener que pitar muchos más warnings en el partido. Total, no me vas a pitar más", le dijo, visiblemente molesto.





?? "Me vas a tener que pitar muchos warning en todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más". ?? https://t.co/evwwk8r5hs pic.twitter.com/SYt4KAM9r4 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 4 de junio de 2017

"Ya en el pasado me ha metido mucha presión, bien con el tiempo, bien con el 'coaching'. No he cogido la toalla en todo el primer set y me amonesta. Quiere que vaya con el agua al cuello todo el partido", señaló.Nadal, que tuvo un intercambio duro con el árbitro luso, afirmó que los colegiados deben aplicar el reglamento en función de cómo vaya el partido."Estamos sobre tierra, es el torneo más físico, si uno quiere ver buen tenis tiene que dejar respirar, no somos máquinas que no pensamos. Es mi punto de vista, él tiene otro. Lo digo con tristeza porque no me gusta tener problemas, pero es un árbitro que tiene fijación conmigo. Tengo respeto por él y lo único que ido es que sea recíproco", dijo.