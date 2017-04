Sergio García gana 2 millones de dólares con su victoria en el Masters de Augusta

Sergio García ha conseguido este fin de semana su primer 'major' tras imponerse en el Masters de Augusta después de un emocionante desempate con el británico Justin Rose. La victoria le reportará un premio económico de 1,98 millones de dólares.

El golfista valenciano, de 37 años, es el tercer español que consigue este título, tras José María Olazábal (el último en hacerlo, hace 18 años) y Severiano Ballesteros, que lo lograron en dos ocasiones.

Con este triunfo, Sergio García asciende hasta el puesto 7 en la clasificiación de la PGA. García ha ganado 33 torneos a lo largo de su carrera, 10 de ellos del PGA Tour, donde acumula premios por importe de 46,2 millones de dólares. El español era hasta ahora el golfista con más ingresos en su carrera sin haber ganado un 'major'.

FELIZ

El de Borriol consiguió enfundarse la conmemorativa chaqueta verde tras imponerse en el desempate al inglés Justin Rose, pese a que estuvo dos golpes abajo después de cosechar dos bogeys en los hoyos 10 y 11.- Además, un golpe en el hoyo 13 acabó bajo un arbusto y parecía acabar con su candidatura a la victoria tras tener que 'dropar', pero salvó la situación y a continuación igualó el partido con un 'birdie' y un 'eagle' en los dos siguientes.

"Sabía que tenía que hacer ese 'putt' (hoyo 13) para mantenerme. Me dio incluso más confianza y entonces pude hacer dos hoyos buenísimos. Fue una demostración de mi carácter y mi mentalidad, me mantuve positivo incluso cuando las cosas no iban tan bien en los hoyos 10 y 11", consideró.