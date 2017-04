¿El gol más absurdo de la historia del balonmano?

Un partido de balonmano entre dos equipos alemanes, el HSG Wetzlar y el GWD Minden, ha dejado uno de los goles más absurdos de la temporada. Los jugadores de HSG Wetzlar celebraban una gran parada de su portero, que segundos después cometió un tremendo error que desembocó en un gol en propia puerta.



El portero celebraba su parada de espaldas y no se dio cuenta de que uno de sus compañeros le había pasado el balón hasta que no se dio la vuelta y lo vio entrando en la portería. Todos los jugadores se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron lo que acababa de suceder.







No April Fool! Our own goal against @gwdminden! We won so it´s funny! Isn't it? @BalkanHandball @Handball_Planet @handballwelt @ihf_info pic.twitter.com/lPF8IjMYug