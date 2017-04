Antonio Sánchez, número 2 del Comité Técnico de la Federación

Ramón Cid, director técnico de la Real Federación Española de Atletismo, anunció los cambios en el organigrama técnico que le había encomendado el nuevo presidente, Raúl Chapado, con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Uno de los más importantes, si no el que más, es la creación de la figura del Responsable de Alto Rendimiento, cargo ocupado por Antonio Sánchez. El exatleta salmantino deja así de ser el ´jefe´ del sector de Velocidad nacional para pasar a organizar todo lo relacionado con los equipos españoles en todas las disciplinas.

"De entrada, voy a tener mucha más responsabilidad, ya que dentro del organigrama se ha creado una nueva línea, pero por encima de todo espero cumplir con las expectativas que han depositado en mí Raúl Chapado y Ramón Cid", afirmaba Antonio Sánchez sobre el importante nombramiento.

El bejarano explicaba, sin haberlas tratado todavía en profundidad, cuáles van a ser sus nuevas funciones: "Lo que tenemos claro es que el Alto Rendimiento afecta a todo lo que tenga que ver con el equipo nacional en todas las competiciones internacionales, ya sean en pista, campo a través, marcha... No hemos hablado mucho todavía pero se trata de plantear unos proyectos a cuatro, dos o seis años que podamos cumplir".

El nuevo nombramiento es un ´ascenso´ y Antonio Sánchez así lo agradece, pero también se acuerda de lo que va a dejar: "Me da pena dejar la Velocidad por el grupo de trabajo que teníamos y por los atletas, con los que no voy a tener un trato tan directo. Por otro lado ha sido una gran alegría porque voy a conocer otros sectores y me va a permitir conocer a fondo todo el atletismo español".