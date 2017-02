El Ayuntamiento explica que subvenciona el 80% del precio de la pista

El Ayuntamiento de Salamanca salió esta sábado al paso de la polémica generada por un tuit crítico del atleta Álvaro de Arriba. El ochocentista publicaba el viernes una foto con el ticket de 1,7 euros que ha tenido que pagar por utilizar la pista cubierta Carlos Gil Pérez durante 60 minutos. De Arriba lamentaba que un atleta olímpico tenga que pagar casi 2 euros por entrenarse en la pista cubierta.





Estar en unos Juegos Olímpicos no tiene precio, bueno, en Salamanca sí que lo tiene.?????? pic.twitter.com/MhfRAyvLRi „ Alvaro De Arriba (@AlvaroDArriba) 3 de febrero de 2017

Sin mencionar directamente a Álvaro de Arriba, el Ayuntamiento explicó en una nota de prensa que tanto el consistorio como la Diputación de Salamanca mantienen convenios con los clubes de atletismo de la provincia para que puedan utilizar la pista „gestionada por una empresa privada„ con una ayuda del 80% del precio.Por su parte, las ayudas a atletas puntuales que no militan en clubes salmantinos -es el caso de Álvaro de Arriba- se gestiona a través de la Delegación Salmantina de Atletismo. La delegación había remitido el pasado 25 de enero un correo electrónico a estos atletas para hacerles saber que pueden solicitar esa ayuda del 80% del precio de la pista, por lo que tendrían que abonar 35 céntimos de euro para utilizar la instalación.Álvaro de Arriba confirmó a este diario que no tiene ese formulario para solicitar la subvención del 80% del coste de la pista y que se lo pedirá a la delegación, aunque afirma tener constancia de que a ninguno de los atletas que están utilizando la pista se les ha pagado o devuelto ninguna de las cantidades que ellos han tenido que abonar.El olímpico cree que "no es por el dinero, sino porque me duele que se diga que el deporte es importante para Salamanca y luego no lo es tanto".El Ayuntamiento aclara en su nota de prensa que "las mismas iniciativas emprendidas para apoyar al atletismo se van a llevar a cabo con rugby, tiro con arco y ciclismo en pista ya que las únicas instalaciones municipales con las que cuentan estos deportes son las enmarcadas en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela".