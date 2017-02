La ayuda que Villar le dio al Recre y no a la UDS provoca guerra interna en la RFEF

JAVIER HERNÁNDEZEl presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha arrastrado con él a su homónimo en Castilla y León, Marcelino Maté, que pasa a estar imputado por el ´caso Recre´.

Villar lleva meses siendo investigado por el presunto trato de favor dispensado tanto al Recreativo de Huelva como el Marino de Tenerife para evitar el descenso administrativo y desaparición de ambos clubes. La contabilidad oficial del Recreativo de Huelva ha dejado el descubierto que, en efecto, la Federación Española de Fútbol financió al club onubense para que saldara una serie de deudas, tuviera permiso para tramitar licencias y poder salir a competir en Segunda B.

Según informa el diario El País, Ángel María Villar declaró recientemente ante el juez que tanto el préstamo realizado al Recreativo de Huelva como el hecho no de exigirle el aval que sí se le pide al resto de clubes son acciones legales, pero que en el caso de ser ilegales, la responsabilidad sería de Marcelino Maté: presidente de la Comisión de Clubes de Segunda B y encargado de autorizar o suspender la inscripción de las licencias de jugadores.

Este martes estaba previsto que Jorge Pérez pasara a declarar como testigo y se llevó la sorpresa al ser comunicado de que lo hacía como imputado al haber sido señalado por Villar junto al presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Marcelino Maté es uno de los hombres de confianza de Villar, por lo que inicialmente choca que el ´jefe´ le cargue con la responsabilidad. Marcelino Maté no ha sido el único que pasa a ser imputado tras la declaración de Villar. También entra en el saco Jorge Pérez, exsecretario de la RFEF y principal rival de Villar en las próximas elecciones a la presidencia de la Federación.

Cobra así más sentido la teoría de que Villar haya apelado al dicho de que "no hay mal que por bien no venga" y considere positivo imputar a Pérez, aunque para ello haya que manchar también a Maté.

El País asegura contar con testimonios de fuentes federativas que echan por tierra la ´excusa´ de Villar y le señalan a él -junto con el vicepresidente Padrón- como el encargado de llevar directamente las negociaciones con el Recreativo de Huelva.

LO QUE LA FEDERACIÓN NO HIZO POR LA UNIÓN

C on el paso de los meses se va reforzando ese lamento de que "se salvan todos los clubes menos el Salamanca". El empeño que puso Ángel María Villar en que un club histórico como el Recreativo de Huelva no desapareciera por un descenso a Tercera se cifra en un total de 700.000 euros. Villar, según explica El País, argumentó en su declaración ante las fiscales que la Federación está perfectamente legitimada para realizar este tipo de ayudas y que en otros casos habría obrado igual. No es cierto. En el caso de la Unión Deportiva Salamanca, club que tenía 90 años de historia, la Federación no mostró el más mínimo interés por evitar su liquidación. No solo se mostró indiferente ante su desaparición, sino que después -con la colaboración de la AFE- se dedicó a torpedear con todas sus fuerzas los proyectos de Hidalgo y del CF Salmantino.

La del Recreativo no es la única ayuda ilegal. La Federación también se encargo de salvar al Marino de Tenerife pagando una deuda que arrastraba desde hace 20 años, aunque lo hizo a través del fondo salarial de AFE.