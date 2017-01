La pista 'Carlos Gil Pérez', a toda marcha

A.G.S.Cada fin de semana la pista cubierta ´Carlos Gil Pérez´ está acogiendo competiciones de distinto ámbito y este sábado fue el turno para la primera jornada del Campeonato Provincial. Fueron multitud los atletas salmantinos, representando a todos los clubes, que afinaron sus marcas de cara tanto a buscar su presencia en citas de más enjundia como para ser proclamados campeones de Salamanca bajo techo, para lo que habrá que esperar a conocer los resultados de la segunda jornada, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de febrero.

David Alejandro esta vez si estuvo presente en La Aldehuela y demostró que cada vez está más fino a pesar de que últimamente ha estado centrado en las oposiciones. En las semifinales de los 60 metros hizo un tiempo de 6.86, para quedarse en los 6.88 en la final, mientras que en los 200 metros dejó el cronómetro en 22.39

También hay que destacar las pruebas de 800, 1.500 metros y 3.00 metros, así como el salto de longitud tanto en categoría masculina como femenina, contando ambas con una amplia participación.

Este domingo la actividad continuará en la ´Carlos Gil Pérez´ con la disputa de la primera jornada del Campeonato Provincial de los Juegos Escolares. Para el próximo fin de semana llegará el primer torneo de renombre en la temporada bajo techo, ya que se disputará el Campeonato de Castilla y León absoluto después de tantos años teniendo que emigrar a Oviedo para poder organizarlo.

RESULTADOS:

60 metros (M)

1. David Alejandro (VelSalamanca) 6.88

2. Jorge Sánchez (VelSalamanca) 7.18

3. Daniel Rodríguez (At. Salamanca) 7.31

200 metros (M)

1. David Alejandro (VelSalamanca) 22.39

2. Miguel Delgado (Peñaranda) 22.54

3. Ignacio Panadero (VelSalamanca) 22.97

400 metros (M)

1. David Cuadrado (VelSalamanca) 52.27

2. Daniel Iglesias (At. Salamanca) 52.48

3. José L. Hernández (At. Salamanca) 54.87

800 metros (M)

1. Alejandro Hernández (At. Sal) 1:56.93

2. Nuno Muñoz (At. Salamanca) 2:01.45

3. Carlos Calvo (La Armuña) 2:01.98

1.500 metros (M)

1. Diego Cuesta (La Armuña) 4:04.23

2. José M. García (Ianuarius) 4:05.93

3. Pablo Sánchez (V. Toro) 4:10.16

3.000 metros (M)

1. Nacho González (At. Sal) 8:53.82

2. Fernando Juanes (At. Sal) 9:00.96

3. Roberto Bueno (Macotera) 9:05.24

Longitud (M)

1. Carlos Sánchez (At. Salamanca) 6.86

2. José A. Gómez (U. Burgos) 6.30

3. David Pérez (At. Salamanca) 6.25

Triple salto (M)

1. José A. Gómez (U. Burgos) 14.04

2. David Fresno (At. Salamanca) 13.17

3. José A. Curto (At. Salamanca) 12.23

Altura (M)

1. Carlos Sánchez (At. Salamanca) 1.90

2. Sergio Peña (La Armuña) 1.78

3. Sergio Sánchez (At. Salamanca) 1.75

Pértiga (M)

1. Álvaro Viciana (At. Salamanca) 3.10

2. Miguel Sánchez (At. Salamanca) 2.95

3. Mateo Guzmán (At. Salamanca) 2.85

Peso (M)

1. Zeus Peña (La Armuña) 11.83

60 metros (F)

1. Alba Sánchez (At. Salamanca) 8.19

2. Blanca Méndez (At. Salamanca) 8.29

3. Nerea del Río (At. Salamanca) 8.42

200 metros (F)

1. Inés Panadero (At. Salamanca) 27.26

2. Alba Sánchez (At. Salamanca) 27.26

3. Eva Martínez (Valladolid) 27.37

400 metros (F)

1. Eva Martínez (Valladolid) 1:01.32

2. Andrea Pérez (At. Salamanca) 1:06.23

800 metros (F)

1. Ana Mª Cortés (At. Salamanca) 2:25.24

2. Sonia Martínez (Valladolid) 2:26.13

3. Adriana López (Valladolid) 2:32.07

1.500 metros (F)

1. Ana Pérez (Valladolid) 5:00.39

2. Amaya Lázaro (At. Sal) 5:37.99

3. Alba Sorrigueta (At. Sal) 5:46.06

3.000 metros (F)

1. Ane Corrionero (Valladolid) 11:06.37

2. Alejandra Redondo (Peñar) 11:34.41

3. Carla García (Valladolid) 11:40.32

60 metros vallas (F)

1. Alba Sánchez (Montemayor) 10.25

2. Sandra Moro (Ianuarius) 10.59

Longitud (F)

1. Nayara Rodríguez (At. Sal) 5.15

2. Irune Juanena (At. Salamanca) 5.09

3. Alba Valverde (At. Salamanca) 4.73

Triple salto (F)

1. Irune Juanena (At. Salamanca) 11.18

2. Teresa Guerrero (At. Salamanca) 10.71

3. Nayara Rodríguez (At. Sal) 10.61

Altura (F)

1. Alba Valverde (At. Salamanca) 1.45

2. Ana García (Peñaranda) 1.40

3. Lucía Calvo (At. Salamanca) 1.35

Pértiga (F)

1. Lucía Calvo (At. Salamanca) 2.55

Peso (F)

1. Alicia Pérez (At. Salamanca) 7.66

2. María P. Gómez (La Armuña) 6.98