Muguruza apabulla a Cirstea y Murray da la sorpresa cayendo ante Zverev

epLa tenista española Garbiñe Muguruza se ha mostrado satisfecha tras avanzar a cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de derrotar este domingo a la rumana Sorana Cirstea en dos sets (6-2, 6-3), y ha destacado que ha jugado "muy concentrada".

"Estoy contenta con cómo jugué hoy, muy concentrada, y con ganas de jugar el partido. Fue un partido importante, es la primera vez que avanzo a cuartos", declaró en rueda de prensa, aunque no se atrevió a decir si está jugando al nivel de Roland Garros 2016, cuando se proclamó campeona. "Creo que es una superficie muy diferente. Ha pasado ya mucho tiempo de aquello, lo siento como muy lejano. Sinceramente no puedo comparar el nivel", explicó.

La hispano-venezolana se enfrentará ahora a la ganadora del duelo entre la número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber, y a la estadounidense Coco Vandeweghe. Si se enfrenta a la germana, afirma que se preparará "como siempre".

"Sé que es la numero 1, pero hemos jugado tantas veces contra ella que no es nada nuevo. Son grandes batallas cada vez que jugamos. Probablemente es uno de los partido más duros que puedo tener, pero tengo ganas. No hay mejor partido que jugar contra la número 1 del mundo", indicó.

También alabó a la número 35 del ranking WTA. "Hemos jugado un par de veces, estamos 1 iguales. Es una jugadora incómoda, tiene mucha potencia, todos los los golpes, saca bien, todo. Puede jugar muy bien", manifestó.

Por último, Muguruza se disculpó por no poder recoger este lunes el 'Premio Rey Juan Carlos' a la revelación de 2015, en los Premios Nacionales del Deporte 2015 que se entregan en el Palacio Real de El Pardo en Madrid. "Me hubiera encantado estar presente por que siempre es un honor recibir este tipo de reconocimiento, estoy muy agradecida a los Reyes y espero tener pronto una oportunidad de poder optar de nuevo a ellos", concluyó.

Por su parte el tenista escocés Andy Murray, número uno del mundo, ha asegurado que el tenista alemán Mischa Zverev mereció la victoria conseguida en los cuartos de final del Abierto de Australia (7-5, 5-7, 6-2, 6-4), primer 'Grand Slam' de la temporada, porque jugó "genial" cuando se encontraba por debajo en el marcador, así como en los momentos decisivos del choque.

"Él sirvió muy bien cuando lo necesitó, especialmente cuando estuvo detrás en los juegos. Sí, mereció ganar porque jugó genial cuando estaba por debajo y en los momentos importantes", destacó en la rueda de prensa posterior al partido.

El británico recordó que estuvo por detrás en los dos últimos sets, aunque en los primeros dos disfrutó de unas oportunidades que fue incapaz de convertir ante el buen hacer del tenista alemán, quien se recuperó de "todos los errores que cometió" a través de buenos golpes. "A veces tienes que decir 'bien jugado'", dijo.

"Siempre fueron puntos ajustados, puse a Mischa bajo presión y se levantó con grandes golpes. Es mala suerte para mí y buena para él. Él merece estar en la siguiente ronda", apuntó.

El británico aseguró que le "fastidian" los resultados cosechados en el Abierto de Australia, donde ha perdido cinco finales. "Es sólo tenis. Obviamente en los grandes eventos tienes que dar lo mejor de ti. No ha sido así aquí. Eso ocurre", reconoció.

"He sufrido derrotas duras en mi carrera en el pasado. Me he recuperado de ellos. Estoy seguro de que volveré bien. Pero ahora obviamente estoy fastidiado porque quería llegar más lejos en este evento, y no fue así", auguró el de Dunblane.