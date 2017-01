La efectividad del Atleti tumba a un 'novato' Eibar (3-0)

E.P.El Atlético de Madrid hizo los deberes en casa y allanó su camino a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer (3-0) al Eibar gracias a los tantos de Griezmann, Correa y Gameiro, en un choque en el que los 'armeros', con bajas en casi todas sus líneas, sufrieron la efectividad rojiblanca y acusaron su condición de 'novatos' en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey.

El conjunto del 'Cholo' Simeone, que había dejado un mal sabor de boca en el Calderón tras clasificarse con derrota ante Las Palmas en la vuelta de octavos, aprovechó esta vez su condición de local y cobró una gran ventaja en la eliminatoria copera. Reservó el 'Cholo' a algunos de sus titulares como Godín y Gabi pensando en el duelo del próximo domingo en San Mamés y le salió bien la jugada al técnico argentino, que optó de nuevo por un Nico Gaitán que demostró estar en un gran estado de forma.

Los de Mendilibar, que disputaban por primera vez en su historia unos cuartos de final de Copa, acusaron las numerosas bajas con las que llegaban al Calderón. El técnico de Zaldívar decidió reforzar el centro del campo en detrimento de la zona de ataque, donde se notó en demasía la ausencia de un delantero puro.

Los colchoneros comenzaron con más fuerza el encuentro y dominaron en los veinte primeros minutos, buscando que jugadores rápidos como Gaitán y Carrasco percutieran por ambas bandas. Sin embargo, el Eibar sería quien contase con las primeras llegadas en las botas del portugués Bebé, un peligro en cada contraataque o jugaba a balón parado de los vascos.

Cuando mejor estaba plantado el Eibar en el terreno de juego, el Atleti sacó los dientes. Primero en un remate de Savic que Mateu Lahoz no dudó en anular por fuera de juego, y poco después en una nueva jugada a balón parado que esta vez si concedió el colegiado a Griezmann. El delantero francés marcaba a placer su tercer gol en esta Copa del Rey aprovechando un grave fallo de Yoel, que midió mal en su salida ante Giménez.

Cien por ciento de efectividad por tanto para los colchoneros en el único tiro a puerta de la primera parte. Así llegaron al descanso ambos conjuntos. Los rojiblancos haciendo gala de su habitual orden defensivo decidieron ceder el balón a los vascos, quienes pese a no arrugarse, encajaron el segundo casi llegada la hora de juego. Carrasco no aprovechaba un fabuloso pase de Filipe que lo dejó solo ante la portería contraria, pero un muy oportuno Correa cazaba el rechace y aumentaba la ventaja.

Simeone y Mendilibar movieron los banquillos en el último cuarto de hora, aunque con objetivos muy dispares. El técnico eibarrés tiró de su artillería para recortar distancias y dio entrada a Enrich y al canterano Sarriegui, quien contó con la ocasión más clara del Eibar en la segunda parte. El preparador argentino, por su parte, reforzó la retaguardia con Godín y dio minutos a Gameiro, quien respondería con el tercer gol y la sentencia del partido y, posiblemente, de la eliminatoria.

FICHA TÉCNICA.

ATLÉTICO DE MADRID: Moyá; Juanfran, Giménez, Savic, Filipe; Koke, Saúl, Gaitán (Godín, min.75), Carrasco (Gabi, min.65); Griezmann y Correa (Gameiro, min.62).

EIBAR: Yoel; Capa, Lejeune, Gálvez, Peña; Escalante (Sarriegui, min.75), Rivera, Inui (Luna, min.64), Fran Rico, Bebé; y Adrián González (Enrich, min.64).

GOLES:

1-0, min.27, Griezmann.

2-0, min.59, Correa.

3-0, min.67, Gameiro.

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Saúl (min.62) por parte del Atlético, y a Escalante (min.27), Fran Rico (min.66) y Gálvez (min.84) en el Eibar.