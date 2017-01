El Atlético sella el pase a cuartos con derrota en el último minuto (2-3)

E.P.El Atlético ha sellado este martes su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey a pesar de caer derrotado (2-3) frente a la UD Las Palmas en un encuentro en el que Griezmann y Correa pusieron por delante a los locales pero que aprovechó el conjunto canario con un doblete de Livaja al que se sumó el tanto de Mateo García en los últimos instantes del enfrentamiento.

Los del 'Cholo' Simeone acaban de esta forma su buen inicio de 2017 después de la victoria en el partido de ida en la eliminatoria, así como el triunfo a domicilio ante el Eibar (0-2) en LaLiga Santander gracias al cual han recuperado la cuarta plaza de la clasificación.

El técnico argentino sorprendió con el once inicial ya que optó por incluir a Antoine Griezmann, presente en la gala de los premios 'The Best' otorgados por la FIFA en la ciudad suiza de Zúrich, donde fue el tercer clasificado tras Cristiano Ronaldo, ganador, y Leo Messi, segundo. La otra cara fue por tanto la de Fernando Torres, que comenzó el partido como suplente tras su titularidad en Ipurúa.

Por otro lado, Quique Setién decidió hacer rotaciones dado el resultado desfavorable de la ida, difícil de remontar en este encuentro, y optó por los jugadores menos habituales a fin de reservar a titulares regularmente con los amarillos como Viera o El Zhar para el próximo partido de liga contra el FC Barcelona.

La primera parte del choque sacó a relucir dudas en ambos equipos, que no llegaron a ver puerta con jugadas que acabaron en rápidas pérdidas de balón; una situación más que cómoda para el Atlético de Madrid, que vio como el acceso a la siguiente ronda del torneo no parecía peligrar demasiado.

Un fuerte disparo de Griezmann que se marchó alto sobre la portería defendida por Lizoain supuso la ocasión más importante en el bando local, mientras que otro tiro similar de Tana tras ciertos minutos de asedio del conjunto canario supuso la ocasión más peligrosa del cuadro visitante y de toda la primera mitad.

Tan sólo cuatro minutos tras la reanudación le bastaron a los colchoneros para abrir el marcador y sentenciar la eliminatoria con un gol de Antoine Griezmann después de una gran jugada por la izquierda de Vrsaljko que continuó Gaitán para finalmente ceder el balón atrás al 'Principito', que acabó batiendo al portero amarillo.

Reaccionó la UD Las Palmas, que respondió al tanto del jugador francés con una diana de Marko Livaja después de superar a Godín y Giménez, no muy acertados en la defensa, para finalmente mandar el balón al fondo de la portería de Moyá, que nada pudo hacer por evitar el gol, segundo que encaja desde que asumió la titularidad por la lesión de Jan Oblak.

A pesar del susto de la escuadra canaria, Ángel Correa puso de nuevo por delante a los rojiblancos con un tanto que se coló entre las piernas del portero visitante, haciendo su sexto gol de la campaña -lleva tres en LaLiga Santander y tres en la Copa-.

Con la clasificación a los cuartos de final asegurada, y centrados en defender ante un posible ataque del equipo visitante con el que pudiese recortar distancias de nuevo, Simeone propició el debut del joven albanés de 19 años Keidi Bare con el primer equipo, en sustitución de uno de los goleadores de la noche, el argentino Ángel Correa.

Esa relajación por saber que estarían en el bombo el próximo viernes, llevó al conjunto del Manzanares a flojear en la zaga y ver cómo los amarillos marcaban dos goles en apenas cinco minutos para dar la vuelta por completo al choque. Livaja primero, tras una contra a la que siguió un nuevo error de Godín, y Mateo García después, rematando un centro al segundo palo, dejaron al Atlético con mal sabor de boca.

A pesar de la derrota, el Atlético de Madrid espera ahora rival en la siguiente ronda de la Copa del Rey, cuyo sorteo, puro, tendrá lugar el próximo viernes en la sede de la Federación sin diferenciación de categorías ya que los choques de la eliminatoria serán determinados según la extracción de las bolas.

Antes de esa fase, que se disputará entre la semana próxima y la siguiente, el cuadro rojiblanco se verá las caras en un nuevo encuentro de LaLiga Santander frente al Real Betis en el Vicente Calderón (sábado, 18.30 horas).

Por su parte, la UD Las Palmas, que queda apeada de la competición, deberá centrarse en cumplir los objetivos propuestos para el campeonato doméstico -donde actualmente marcha octavo con 24 puntos-, empezando por el partido que le medirá al FC Barcelona el próximo sábado en el Camp Nou (16.15 horas) para el cual se quedarán concentrados en la capital de España hasta un día antes de la cita.

Y es que los insulares, que rompieron su mala racha de tres jornadas sin ganar el pasado fin de semana frente al Sporting de Gijón (1-0), se encuentran a cinco unidades de la Europa League, competición por la que sin duda pelearán en la segunda vuelta.

ATLÉTICO MADRID: Moyá; Vrsaljko, Godín, Giménez, Lucas (Gabi, min.45); Juanfran, Saúl, Koke, Gaitán; Griezmann (Torres, min.64), Correa (Keidi, min.78).

LAS PALMAS: Lizoain; Michel (Lemos, min.63), D. Garcia, Aythami, H. Lopes; J. Castellano; Mateo, Tana, Hernán (Montoro, min.25), Momo (Viera, min.72); y Livaja.

GOLES: 1 - 0, min.49, Griezmann. 1 - 1, min.57, Livaja. 2 - 1, min.61, Correa. 2 - 2, min. 89, Livaja. 2 - 3, min. 92, Mateo.

ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Correa (min.35), Lucas Hernández (min.45) y Gabi (min.68) por parte del Atlético de Madrid, y a Momo (min.50) por parte de la UD Las Palmas.