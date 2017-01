El espeluznante accidente de Carlos Sainz que le pudo costar la vida: cae por un barranco y da varias vueltas de campana

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) ha confirmado su abandono en el Rally Dakar, después del accidente durante la cuarta etapa que ha impedido a los mecánicos tener el coche a punto para continuar en la competición, mientras que Joan Barreda (Honda) ha perdido el liderato en motos tras ser penalizado con una hora.





#Dakar2017 Tras sufrir accidente en Tupiza, el ex campeón Carlos Sainz abandona la presente edición del rally más duro del mundo. pic.twitter.com/AndhcLZQip „ Dakar Paraguay (@ParaguayDakar) 6 de enero de 2017

Sainz, que había empezado la cuarta etapa como segundo clasificado en la general, reconoció que "obviamente es devastador" emprender la retirada. "Estábamos rodando a un buen ritmo desde el principio del rally con un coche que había mejorado notablemente respecto al año pasado. Estoy muy decepcionado por no poder aprovechar ese potencial", lamentó el ganador del Dakar en 2010.El piloto español de coches Carlos Sainz (Peugeot) ha declarado que sus opciones de ganar su segundo Rally Dakar, una vez disputados los 416 kilómetros de la cuarta etapa entre las localidades de San Salvador de Jujuy y Tupiza, "se han esfumado" al quedar atrapado durante más de dos horas en un barranco.Sainz, que marchaba tercero hasta el infortunio, sufrió el incidente a menos de diez kilómetros del final de la etapa. "Hemos entrado demasiado rápido en una curva, he golpeado el interior y el coche ha volcado", puntualizó el piloto. "Se acabó. Punto y final", sentenció.Por su parte, Barreda ha perdido el liderato en motos tras recibir una sanción de una hora de retraso por cargar combustible durante la neutralización de la cuarta etapa San Salvador de Jujuy y Tupiza.El piloto catalán ha caído al séptimo puesto de la clasificación general a casi 42 minutos del nuevo líder, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Sin embargo, no está descartado para la victoria final, ya que estaba exhibiendo mucha autoridad en las primeras jornadas y aún restan ocho etapas para la conclusión del Dakar.