El Real Madrid tiñe de blanco el once ideal de la UEFA

El Real Madrid tiñe de blanco el once ideal de la UEFA

Los jugadores españoles Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Gerard Piqué figuran en el once ideal de la UEFA votado por los aficionados a través de internet, una alineación liderada por Real Madrid y Barcelona con cuatro y tres jugadores, respectivamente.



El equipo completo está formado por el portero Gianluigi Buffon (Juventus); los defensas Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Jerome Boateng (Bayern) y Leonardo Bonucci (Juventus); los centrocampistas Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) y Andrés Iniesta (Barcelona); y los delanteros Leo Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Antoine Griezmann (Atlético).



La supremacía del fútbol español, que la pasada temporada volvió a conquistar Liga de Campeones, Europa League y Supercopa de Eurocopa, se extiende a esta alineación ideal, en la que ocho de sus once integrantes juegan en LaLiga.



Por equipos, los jugadores del Real Madrid son los que más elecciones recibieron (24%) seguidos por los del Barça (16%), y ambos muy por delante de Manchester United (6%), Juventus (5%) y Arsenal (4%) en el total de 7.146.715 votos emitidos por los aficionados en 'uefa.com'.



El jugador que más votos recibió fue Sergio Ramos (488.908) seguido por su compañero de equipo Cristiano Ronaldo (450.220), que alcanzó la cifra récord de 12 inclusiones en este once ideal, y por Messi (418.449), mientras Modric que (381.234) e Iniesta (332.914) fueron cuarto y quinto, respectivamente.